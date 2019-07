Noelia ataca a fans de Belinda en Instagram y les recuerda todos sus éxitos

Luego que Belinda desconociera su canción en un programa de canto, Noelia hizo uso de las redes sociales para exigirle humildad a la cantante del “Sapito”. Sin embargo, cuando todo parecía estar llegando a un punto de calma, la puertorriqueña apuntó toda su artillería con los fans de la mexicana presumiendo sus logros.

Los comentarios de grueso como “pobre niña boba... bájate de tu nube y se más humilde... mis canciones han enamorado a cientos de miles... mis canciones son éxitos, son himnos... no como los tuyos de caramelo e inventados por Adrián Pose... Tú, como dice la canción no los tienes, Tú la canta quien tiene conciertos llenos y no vive del bloff como tú”, habrían provocado la ira de las ‘belifans’ como se hacen llamar las seguidoras de Belinda, quienes arremetieron contra Noelia en redes sociales.

Noelia responde a fans de Belinda en Instagram

La intérprete puertorriqueña no se tomó las críticas nada bien y apunto contra la ‘belifans’ haciendo uso de su cuenta oficial de Instagram para publicar dos imágenes donde intenta mostrar que ella ha vendido mucho más que Belinda.

En la publicación se puede leer lo siguiente: “Ya que no paran y manda a sus perros falderos ignorantes, aquí tienen datos e imágenes: importante combatir la ignorancia y el acarreo de borregos que viven en una mentira, hay que hablar con facts (hechos en inglés)”.

Acto seguido, Noelia pasó a explicar las imágenes que publicó: “Después de vender 500 mil unidades de otorgan un GOLD Standard y después de 1 millíon te dan PLATINUM Standard. Es bueno educarse y no mal informar a la gente y seguir vendiendo “oasis”, y termina diciendo: “Certified Gold americano es casi 10 veces más que Platinum Latin”.

Belinda vs Noelia: ¿Cómo empezó todo?

Belinda es jurado del programa “La Voz” que se emite por TV Azteca, pero cuando se presentó la concursante Haydee Leyva interpretando la canción “Tú” de Noelia, fue en ese momento cuando la mexicana le pregunta al otro jurado, Yahir Othón Parra “¿quién canta eso, Laura Pausini?”

Belinda no se dio cuenta del gran error, ya que más pronto que tarde Noelia aprovechó Instagram para darle una durísima respuesta: “Pobre niña boba.......esto pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito el Sapito […] Belinda solo te diré algo, bájate de tu nube y sé más humilde, por eso en México, querida española, el público canta y se saben más mis canciones que las tuyas”, y prosiguió: “Irrespetuosa, esa canción, ese himno al amor la canta quien tiene 10 millones de discos vendidos, certificados en USA, no como los tuyos de caramelo e inventados por Adrián Pose -que en paz descanse- o Rodolfo López Negrete (se todo niña sapito). “Tú”, la canta quien tiene 10 éxitos en Billboard en español y 3 en inglés, también en Billboard”.

Belinda guarda silencio

Hasta el momento y a pesar de la segunda respuesta de Noelia en redes sociales, quien ha destacado por no omitir ningún comentario a favor o en contra ha sido Belinda quien, al parecer, prefiere mantenerse al margen de los ataques de la intérprete de “Tú”.