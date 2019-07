Song Hye Kyo causa polémica con su primera entrevista tras el divorcio de Song Joong Ki [FOTOS]

La actriz Song Hye Kyo brindó su primera entrevista tras su divorcio del actor Song Joong Ki, cuyo trámite legal finalizó el pasado 22 de julio.

Song Hye Kyo, protagonista del exitoso dorama “Full House”, fue entrevistada por la revista Hong Kong Tatler sobre su trabajo como embajadora de Corea del Sur para la marca francesa de joyería Chaumet.

Sin embargo, sus declaraciones para el artículo “Song Hye Kyo On Fame And Fate” –publicado el 18 de julio en la web de Hong Kong Tatler- fueron sacadas de contexto por los medios coreanos, provocando una ola de críticas negativas hacia la actriz por supuestamente creer que “era su destino divorciarse” y querer ser “tratada como una princesa”.

A razón de ello, el portal AllKpop recogió los mensajes contra la actriz dejados por los usuarios en diversas redes sociales asiáticas.

“¡Apoyo a Song Joong Ki! Espero que encuentre la felicidad con una mujer mejor”, “¿Me pregunto quién será su próximo hombre?, “¿Puede incluso dormir una noche sin un hombre?”, “¿Quiere llevar una corona en su cumpleaños? ¿Porque la hace sentir como una princesa? Ella no es una niña pequeña ... ¿no tiene casi 40 años?”, fueron algunos de los comentarios dejados.

Sin embargo, Miss J, la traductora que participó de la entrevista de Song Hye Kyo con la revista Hong Kong Tatler, se mostró horrorizada por como las declaraciones de la actriz fueron sacadas de contexto.

"Surgieron muchos malentendidos porque los medios de comunicación eliminaron gran parte del contexto de la entrevista y solo informaron algunas partes de sus respuestas. Esta fue la primera vez que experimenté esto, así que primero me sorprendí y me enojé y ahora incluso tengo miedo", expresó.

¿Qué preguntas respondió Song Hye Kyo?

Tal como explica Miss J, las respuestas que brindó la actriz estaban enmarcadas en el mundo de la moda y se adecuaban a la hora, el lugar y la ocasión.

Song Hye Kyo estaba en Mónaco participando de la exhibición de joyas de Chaumet, al tiempo que lucía parte de la colección de Alta Joyería Les Ciels. En aquel evento también participó la top model Natalia Vodianova, y la actriz de Hollywood, Natalie Portman.

En aquel contexto, la actriz coreana respondió las preguntas:

¿Estuviste en la exposición de Chaumet, ¿qué te pareció?

He usado un par de tiaras de Chaumet en las sesiones de fotos y también he visto sus hermosas joyas en los libros, pero es la única vez que he visto tantas piezas en un solo lugar […] ¡Un día, me gustaría poder usar una de las tiaras que vi!

Si se te permitiera usar una de las tiaras , ¿cuándo sería eso?

Si me lo permitieran, me encantaría poder usar una tiara en mi cumpleaños, el 22 de noviembre. Cuando me pongo una tiara, me siento como una princesa.

"Los medios informaron su respuesta con un matiz diferente”, denunció Miss J, quien además señaló que Song Hye Kyo no hablaba de su vida personal cuando hablo del “destino”.

La pregunta original de Hong Kong Tatler fue: ¿Cómo decides en qué proyectos trabajar?

“Con cualquier proyecto que se presente a mi manera, o no se presente en mi caso, es porque simplemente fue destinado a ser, o no fue para serlo. Y me parece que esto es cierto con cualquier proyecto en mi vida. Ocurren porque las estrellas se alinean para mí, el momento fue correcto. El destino viene sin ningún gran esfuerzo, simplemente sucede”, respondió Song Hye Kyo.

Finalmente, la traductora observó que los medios coreanos tergiversaron deliberadamente las respuestas de la actriz para hacerla ver como una persona engreída y superficial ante sus seguidores.

“No sé por qué los informes no hablan de cómo Song Hye Kyo es una persona natural a la que le gusta vestirse con estilos minimalistas. Estoy muy molesta”, expresó Miss J.