Selma Blair cuenta el drama que vive tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple

En octubre del año pasado, Selma Blair, quien saltó a la fama en Hollywood por sus papeles en las cintas “Legalmente rubia” y “Hellboy”, reveló el drama personal por el que viene atravesando y que se convirtió en todo un reto en vida.

La reconocida actriz contó que la diagnosticaron con esclerosis múltiple, enfermedad crónica y autoinmune que daña los nervios e interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo.

En una reciente entrevista para la prestigiosa revista People, Selma Blair se volvió a pronunciar sobre su terrible mal, pero, esta vez dio más detalles de cómo es su vida cotidiana batallando para no dejarse vencer.

La estrella aparece en la portada del magazín y en el titular se lee: “Selma Blair. Mi vida con esclerosis múltiple. No dejaré que esta enfermedad me detenga”.

A pesar de las dificultades por las que tiene que pasar, ella se ha sorprendido por la actitud que ha tomado su hijo Arthur, de 8 años.

"Él ha tenido que soportar mucho, ha visto mucho", contó la actriz, contando que por ejemplo la vio caer de las escaleras o apurarse al baño cuando se siente mal."Él dice 'mami no está enferma. Mami es valiente'", agregó.

Asimismo, Blair aseguró que una de las cosas que más le emociona es saber que a su hijo le gusta que vaya por él al colegio.

"Arthur me dijo: 'Me encanta cuando vienes al colegio porque haces que los niños se rían y respondes todas sus preguntas'. No tenía idea de que Arthur estaba orgulloso de eso. Pensé probablemente lo avergüence, pero saber que no fue uno de mis momentos de mayor orgullo".

Finalmente, Selma dejó un mensaje motivador. “Esto es todo. La única vida que tenemos. Mi enfermedad no es una tragedia, pero me dijo ‘vas a vivir de manera que seas un ejemplo para ti y para tu hijo’”.

El dramático mensaje de Selma Blair

Cuando Selma Blair rompió su silencio sobre la enfermedad que padece, ella utilizó sus redes sociales donde dejó un alarmante mensaje.

"Estoy incapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer las cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones a un GPS descompuesto. Pero lo estamos logrando", escribió.

Selma Blair luce elegante con bastón

En febrero pasado, Selma Blair impactó a todo el mundo tras aparecer en el after party de los premios Oscar, que ofrece todos los años Vanity Fair. La intérprete de 47 años apareció con un elegante vestido y un bastón.