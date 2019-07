Rutger Hauer, actor de “Blade Runner”, fallece a los 75 años

Recordado por su papel del replicante Roy Batty en la película de culto “Blade Runner” de Ridley Scott, falleció a los 75 años el actor holandés Rutger Hauer el pasado 19 de julio. Su funeral tuvo lugar el último miércoles de acuerdo a la información vertida por su representante a la revista “Variety”.

Steve Kenis, agente del actor de “Blade Runner” aseguró que Rutger Hauer falleció en su casa en Holanda tras una breve lucha con una enfermedad (no dio mayores detalles de esta) a la cual no pudo vencer.

foto: AFP

El último deseo de Rutger Hauer

En un comunicado oficial, la asociación que lleva el nombre del actor informó así: “The Rutger Hauer Starfish Association anuncia con infinita tristeza que después de una muy corta enfermedad, el viernes 19 de julio de 2019, Rutger falleció tranquilamente en su casa neerlandesa. Deja a su amada esposa Ineke, después de haber estado juntos durante cincuenta años”.

“Uno de los últimos deseos de Rutger era que Starfish [la Asociación] continuara su actividad benéfica y su lucha contra el Sida, y con la preciosa ayuda, la participación y la dirección de Ineke seguiremos el deseo de Rutger y haremos nuestro mejor esfuerzo para continuar con inestimable legado de Rutger”.

Rutger Hauer: su trayectoria

Si bien es cierto que Rutger Hauer se inmortalizó tras personificar a Roy Batty en “Blade Runner”, lo cierto es que ya tenía una carrera prolífica en el mundo de la actuación haciéndose notar en 1973 con el film “Delicias Turcas” de Paul Verhoeven; en adelante, Hauer se caracterizaría por ser un actor polifacético.

En la memoria quedan roles en “Los señores del acero” (1985), Lady Halcón (1985), “Carretera al Infierno” (1986), “La Escapada de Sobibor” (1987) por la que se hizo merecedor de un Globo de Oro, o series como “True Blood” o “Channel Zero”.

En los últimos años, Rutger Hauer estuvo vinculado a producciones de que consiguieron mucho prestigio como “Sin City” (2005) y “Batman Begins” (2005).

Rutger Hauer: una familia de actores

Rutger Hauer nación el 23 de enero de 1944, fue hijo de Teunke y Arend, actores que dirigían una escuela de interpretación en Breukelen, su lugar de origen. A los 15 años dejó su hogar para trabajar en un barco carguero para regresar un año después luego que se le diagnosticara daltonismo. Poco antes de meterse en el mundo de la actuación incursionó en el rubro de la construcción. Su debut actoral de dio en 1969 en “Floris”, serie de televisión holandesa.

Rutger Hauer y su épico momento en “Blade Runner”

Pero sin duda alguna, el momento más recordado de la carrera de Rutger Hauer fue el monólogo que hizo en “Blade Runner” tomando la piel del replicante Roy Batty, escena que ha quedado grabada en la memoria como una de las más emblemáticas del cine: “Yo he visto cosas que ustedes no creerían. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.