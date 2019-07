El hashtag que le responde a Paco Bazán tras su polémico comentario en TV

Paco Bazán se convirtió en tendencia el último martes debido a su ácida crítica a la selección peruana de fútbol femenino. Aunque algunos estuvieron de acuerdo con su cuestionamiento, miles de personas lo criticaron ferozmente.

Ante la ola de críticas y de burlas, el conductor de “El deportivo” se defendió en las redes sociales. “Carta abierta a la comunidad: dados tantos ofendidos por un comentario que refería a resultados de una selección nacional, pido disculpas si he agredido todo el esfuerzo que hacen todos los deportistas por desarrollar su disciplina”, expresó Bazán en Twitter.





El exarquero de Universitario de Deportes aseguró que no volverá a criticar a las seleccionadas. “En adelante omitiré todo comentario negativo en relación a la selección femenina. Yo refería a estos resultados durante los últimos dos años. Quizás mi estilo tan frontal y de charla de vestuario lo han sentido agresivo. Pues no ha sido la intención”, indicó el conductor de televisión en sus redes.

El presentador de “Mi gente dice” recordó que muchas deportistas han saboreado la victoria. “Como peruano quiero la máxima cantidad de medallas posibles en estos juegos panamericanos. Como deportista en la crítica o elogio, no distingo si son hombres o mujeres. Al contrario con más mujeres quienes nos han dado más alegrías. Sofía, Kina, Seúl 88, etc.”, añadió en Twitter.

Paco Bazán aprovechó su publicación para invitar a ir al estadio de la UNMSM para alentar a las chicas de fútbol femenino. “Finalmente: la cita para todos es este domingo 28 de julio a las 8.30 p.m. contra la mundialista selección de Argentina en el estadio San Marcos . Llenemos San Marcos y disfrutemos de una fiesta patria con el triunfo de nuestra selección en nuestra fecha. ¡Arriba Perú!”, concluyó. Pero no todo quedó allí.

Como una forma de respuesta a Paco Bazán, miles de personas respaldaron a la selección peruana con el hashtag #FutbolPeruano, incluso la convirtieron en tendencia.

“Gracias @pacobazan_ ya que por tus comentarios con harta lágrima ahora todos hablan de la selección de #FutbolFemenino. Ahora ya todos las conocen y ojalá llenemos el estadio el domingo”, “Lo de Paco Bazán debe servir de motivo para ir a apoyar a la selección.

#FutbolFemenino”, “tengo que aceptar que el fútbol no me interesa en lo absoluto, pero eso no invalida mi opinión, es lamentable que no se las reconozca y pague como a los hombres que también juegan fútbol profesionalmente. #FutbolFemenino” y “Basta de pensar que fútbol es solo un deporte de hombres, apoyemos más el #FutbolFemenino, acá hay mucho talento y harto potencial. ¡Vamos chicas!”; fueron algunos comentarios que aparecieron en Twitter con el hashtag que se hizo con el objetivo de resaltar el fútbol protagonizado por mujeres.

“Escuchaste Paco Bazán, se apoya en vez de tirar basura contra tu selección peruana femenino. #FutbolFemenino @pacobazan_”, “#FutbolFemenino, ¡vamos chicas!

Uds. Lograrán más que la lágrima de futbolista que fue @pacobazan_ y se alegraron de no tenerlo en la U”, “Hora de apoyar el #FutbolFemenino sin distinción de color político, raza, género o número de procesos judiciales en tu contra. No por nada nos nombraron la mejor hinchada del mundo, y sin coima. A llenar el estadio y que Paco Bazán reemplace a Karina Calmet como anti-influencer”, “Hagamos viral a este equipo. Una lágrima de felicidad por cada deportista que nos representa con mucho orgullo en #Lima2019 #FutbolFemenino” y “Vamos a darles el mismo apoyo que le damos a la selección de varones. Gritemos con más fuerza sus goles. Tanto hombres como mujeres nos representan”; expresaron otros tuiteros.