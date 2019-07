Miley Cyrus sobre Hannah Montana: confiesa que se sentía ridícula al interpretarla

Miley Cyrus revivió a su antiguo personaje de Hannah Montana, pero no habló maravillas de cómo la hizo sentir por varios años. Las revelaciones de la cantante estadounidense han sorprendido a sus seguidores, puesto que tuvo duros comentarios sobre el programa de Disney.

La estrella pop en ficción de rubia cabellera desapareció de la pantalla chica hace más de 10 años y tras ella apareció la actriz y cantante Miley Cyrus , quien desde entonces decidió mostrar en los escenarios su verdadera personalidad y talento.

Pero, ¿cómo fue la vida de la actual esposa de Liam Hemsworth interpretando por cinco largos años a Hannah Montana?

En una entrevista para la revista ‘Elle’, Miley Cyrus se atrevió a hablar sobre su experiencia como una de las estrellas más importantes de Disney. Muchas veces, aseguró, intentó dejar de ser Hannah Montana pues ya no se sentía cómoda. Empezó a sentir cambios propios de su edad que le decían que era momento dejar de lado la rubia cabellera.

"En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa peluca rubia. Era extraño. Era como si me hubiera vuelto mayor de repente”, refirió la exchica Disney para la revista estadounidense.

Situaciones como esas que la hacían dudar de su papel en ficción como la estrella favorita de Tennesse se repetían constantemente, revela Miley Cyrus.

“En un viaje a Disneyland estaba en la zona de backstage y vi a Peter Pan fumándose un cigarrillo. Y pensé ‘esa soy yo, esos son los sueños que estoy destruyendo’. No soy una mascota Disney, soy una persona” agregó la intérprete de ‘Party in the USA’.

En esta línea, la cantante refirió que luego de terminar todo vínculo con Disney, decidió hacer grandes esfuerzos para que el pública la viera de forma distinta. No quería ser más Hannah Montana. Su aversión fue tal que en un punto sintió que repudiaba aquel personaje que la llevó a la fama mundial.

Si hay algo que a Miley Cyrus le llena de satisfacción; no obstante, es saber que ha podido ser un referente para niñas que hoy son grandes talentos de la música como Cardi B: "Al final, cuando escuchas a Cardi B decir que ella escuchaba las canciones de Hannah mientras estaba en la escuela, no deja de resultar agradable. Este tipo de cosas si que me hacen feliz”.