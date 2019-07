Mariella Zanetti se pronuncia tras publicación de hospitalización por grave enfermedad

Mariella Zanetti vive un presente alejada de la exposición mediática, y a raíz de eso, en las últimas horas una publicación ha estado circulando en las redes sociales, alertando a muchos seguidores de la actriz por lo que se dice en las primeras líneas del texto.

Sin embargo, todo se trataría de una pesada broma, ya que allí especifican que la ex vedette Mariella Zanetti fue hospitalizada debido al ‘alejamiento de la TV peruana’. Esto, dicho sea de paso, a causado el repudio de los usuarios por expresarse de manera muy ofensiva a la actriz.

Mariella Zanetti se pronunció al respecto y utilizó todas sus redes disponibles para aclarar dicha noticia falsa. A través de Instagram y Facebook la actriz cómica envió un mensaje, adjuntando capturas de la publicación.

“Amigos no se dejen sorprender yo me encuentro en perfecto estado de salud no se dejen estafar ayuden a compartir !! Y denuncien la pág”, escribió Mariella Zanetti.

Mariella Zanetti opinó sobre coyuntura del espectáculo

La actriz cómica habló sobre la experiencia labora con el reconocido actor Enrique Espejo, artísticamente conocido como ‘Yuca', con respecto a las acusaciones sobre tocamientos indebidos a Clara Seminaria.

“Conozco a yuca ‘añossssss’ y jamás faltó el respeto a nadie, al contrario yo compartí camerino en el circo y cuando me cambiaba apurada él se salió sin que yo le diga nada. Lo molestábamos de mongo, siempre en un rincón y todos lo agarran de punto, me parece raro, debe haber un mal entendido o algo más en todo esto”, respondió.

En otra oportunidad, la ex integrante de “Recargados de Risas” le dio todo el respaldo a la hermana menor de Leonard León. tras las denuncias de maltrato físico por parte del cantante.

“De verdad me dio mucha pena la hermana que la botaron de sus casa con sus tres hijas sin pensar en las niñas. Nadie piensa en ellos. En este país las mujeres que denuncian terminan castigadas”, manifestó.