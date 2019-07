La Chilindrina sobre declaraciones de Quico: “Cada quien habla las tonterías que quiere”

La Chilindrina se encuentra nuevamente en nuestro país con su inacabable ‘Gira del adiós’, y aclaró que volvió a los escenarios debido a que hace un tiempo, por problemas de salud, no pudo terminar su despedida como ella hubiera querido. “No pude terminar la gira porque me enfermé. Y luego tuve que regresar (a retomar la gira) porque yo cumplo con lo que digo”, explicó.

A pesar de que toma con humor su extensa despedida, La Chilindrina sabe que el final de su periplo está cerca. "De veras creo que esta sí es la gira del adiós. Y si voy a regresar, voy a hacerlo en 10 años y ustedes ya van a estar muy viejitos”, ironizó.

Asimismo, María Antonieta de las Nieves (nombre real de la actriz) se refirió a lo dicho por su ex compañero Carlos Villagrán, quien aseguró que sus desaveniencias y posterior salida del programa ‘El Chavo del Ocho’, se debieron a “la envidia, el egoísmo y el celo profesional”, que supuestamente le empezó a tener Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

“Cada quien piensa como quiere y habla las tonterías que quiere, allá ellos... Lo que cada uno piense es cosa de uno, yo no pienso así”, dijo tajante la actriz mexicana.

Por otro lado, La Chilindrina habló también de las nuevas generaciones que consideran que su personaje ya está pasado de moda, y que ya no debería seguir haciendo giras del adiós. “Si son niños que solo están viendo porquerías en la tele o en sus teléfonos, que son (videos) guerras, monstruos o que se sacan los ojos, pues a ellos no les gustan nuestros programas, pero los niños que sí son inteligentes y tienen papás que sí son inteligentes y quieren que vean cosas que no les hagan daño, pues van a seguir viéndonos”, refirió.

El Circo de La Chilindrina va del 25 de julio al 18 de agosto en el Mall Plaza de Bellavista.