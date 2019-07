Jennifer Lopez y su gran secreto de belleza para lucir mejor que nunca a los 50 años

Jennifer Lopez se encuentra celebrando 50 años. La vida de la reconocida cantante y actriz ha estado siempre bajo la lupa de la prensa, pues sus romances y fracasos han sido noticias en todo el mundo.

No obstante y a lo largo del tiempo que se encuentra en el mundo del entretenimiento, Jennifer Lopez ha sabido perfectamente cómo salir bien parada de los escándalos. Ahora, con medio siglo encima, la prometida de Alex Rodriguez luce mejor que nunca.

PUEDES VER: Jennifer Lopez celebra medio siglo de vida con divertido video

La intérprete de “On the floor” es dueña de una de las figuras más envidiables del mundo del entretenimiento y lo presume a menudo en sus redes sociales, sobre todo en Instagram.

Muchos se preguntan cuál es el secreto o cómo hace para que luzca un físico tonificado a su edad.

"Su gran secreto es la autoestima. Ha sabido sacar el máximo partido a sus curvas, alcanzando su mejor versión pero sin modificar su anatomía de forma artificial. No se ha puesto pecho, tiene un 'core' perfectamente esculpido y unos glúteos de acero", mencionó Carola Prato, entrenadora personal, para El Mundo.

"¿Su fórmula para estar ahora más en forma que a los 30? Un entrenamiento en el que combina pura fuerza con mucho baile que le permite dar lo mejor de sí misma en cada una de sus brutales actuaciones de su gira Its my party tour", agregó.

Jennifer Lopez niega haber pasado por el quirófano

En 2015, Jennifer Lopez contó detalles y sus secretos de rutina para mantener su escultural figura.

“Como bien y hago ejercicio, pero trabajo bastante como lo hace todo el mundo. Tienes que hacer cambios para mantener tu cuerpo y a ti", declaró la artista a la revista People.

Asimismo, aseguró que su cuerpo, en aquel entonces, es totalmente natural. “No me he hecho nada. No sé cómo me sentiré en 10 o 15 años. Me siento cómoda conmigo misma, definitivamente”.

Jennifer Lopez en trikini

A través de Instagram se difundió una foto donde aparece Jennifer Lopez posando con un atrevido trikini que dejó ver su trabajado físico.

Jennifer Lopez en la cima

La artista cumple este miércoles 50 años y lo celebra desde lo más alto de la fama. Hasta el momento cuenta con 40 millones de discos vendidos, más de mil millones euros recaudados a lo largo de su carrera como actriz. Además, cuenta con casi cien millones de seguidores en Instagram.