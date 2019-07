Jennifer Lopez cumple 50 años y su novio Alex Rodríguez tuvo tierno gesto de amor

Jennifer Lopez está de cumpleaños y todos sus seguidores en el mundo vienen pronunciándose en las distintas redes sociales para saludar a su estrella favorita y su más grande fan, su novio Alex Rodríguez, no fue la excepción.

El deportista decidió sorprender a su futura esposa con un tierno mensaje en Instagram, el cual estuvo acompañado de un video que resume su amor en todos estos años.

“¡Es tu fiesta, Jennifer! Gracias por invitarnos a todos a compartir este día especial”, expresó Alex Rodríguez como descripción de su video.

Ante el mensaje de su futuro esposo, la intérprete no tardó en pronunciarse y respondió la dedicatoria con un mensaje público, donde confesó haber llorado.

“Estoy llorando... amo nuestra vida y te amo tanto. Gracias mi hermoso Macho”, respondió Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez y sus inicios antes de convertirse en famosa

Jennifer Lopez comenzó su carrera como bailarina y al conseguir un papel secundario en la película “My Little Girl” logró notoriedad.

Obtuvo su primer papel como protagonista en la película “Selena”, con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz. También protagonizó la primera entrega de la serie cinematográfica “Anaconda” (1997). Al año siguiente, con la película “Out of Sight” (1998), logró cobrar dos millones de dólares3 y además realizó una de las mejores actuaciones de su carrera.

En 1999, Jennifer Lopez debutó como cantante con su sencillo “If You Had My Love” que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum “On the 6” (1999), gozando de gran éxito en el mercado internacional.​

Con el lanzamiento simultáneo de su segundo álbum de estudio, J.Lo, y su película “The Wedding Planner” en 2001, Lopez se convirtió en la primera persona en tener el puesto número uno en el cine y en su álbum en la misma semana, Récord Guinness que nadie le ha quitado.

Jennifer Lopez revela que pasó cuando conoció a Alex Rodriguez

La cantante Jennifer Lopez impactó a todos sus fans al confesar que fue lo que sintió al conocer a su actual pareja Alex Rodriguez, cuando estaba en compañía de su entonces esposo, el cantante de salsa Marc Anthony. “Nos dimos la mano, y fue esta extraña electricidad durante, como, tres segundos”, mencionó en una entrevista para la revista Sports Illustrated.