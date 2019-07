Jennifer Lopez celebra medio siglo de vida con divertido video

Jennifer Lopez es una de las celebridades de fama mundial que se ha mantenido vigente a través de los años.

A pesar de haber tenido una vida personal muy polémica como sus relaciones fallidas, el éxito nunca le ha sido esquivo.

Con dos hijos y próxima a subir, nuevamente, al altar, Jennifer Lopez está de fiesta. La ‘Diva del Bronx’ se encuentra celebrando sus 50 años de vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jennifer Lopez publicó un divertido video como motivo de la celebración.

En el corto clip, que colgó la cantante y actriz en sus historias, se la puede ver de espaldas moviendo las caderas, al igual que sus pequeños, Max y Emme, y su prometido Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez celebra sus 50 años en familia

Con toda la atención puesta en ella por esta fecha tan especial, la artista no fue ajena a la crisis que viene atravesando Puerto Rico y compartió un video con un emotivo mensaje de apoyo.

“Puerto Rico. Mi Gente. Todos deseamos poder estar allí, pero te apoyamos desde aquí. Mi tierra linda Puerto Rico”, escribió la intérprete de “El anillo” en Instagram.

Alex Rodriguez saluda a Jennifer Lopez por su cumpleaños

El exbeisbolista Alex Rodriguez recurrió a Instagram para dedicarle un tierno mensaje a Jennifer Lopez por su cumpleaños.

“Hola bebé. Solo quiero desearte un feliz cumpleaños. No puedo creerlo. Desde que hemos estado juntos me has hecho sentir como si todos los días fueran mi cumpleaños. Gracias por tu pasión y tu energía y tu inspiración, y por tu infinita búsqueda por ser la mejor en todo lo que haces. Eres simplemente la mejor compañera de vida. La mejor hija. La mejor madre. La mejor artista. Te queremos. Tus fans te quieren. Y yo te quiero. Hagamos que este cumpleaños sea uno muy especial. Te quiero mucho...”, escribió.

Así era Jennifer Lopez antes de ser famosa

La cantante JLo comenzó su carrera como bailarina y actualmente es toda una celebridad de Hollywood.