Carlos Orozco responde a Dafonseka por criticar la entrevista a Gerardo Pe

‘Dafonseka’ y ‘Gerardo Pe’ son los dos youtubers peruanos que se vieron enfrentados hace unos días debido a que el primero publicó un video en el ciberespacio para contestar a su excompañero de “Dos puntas” y “De barrio”.

Durante su descargo, Dafonseka cuestionó duramente a Carlos Orozco, quien entrevistó a Gerardo Pe. Según el youtuber de “De barrio”, el periodista fue muy blando con sus preguntas.

“Es muy cómodo ir a una entrevista y te entreviste tu amigo, que te haga las preguntas que acuerden y que queden, ¿no? Es muy chevere eso. A mí me gustaría que alguna vez me entrevisten así”, manifestó en Youtube (ver video a partir del minuto 13:30).

Días después, Carlos Orozco volvió a tocar el tema, durante su encuentro con Jhovan Tomasevich.

El conductor de “Ventana de emergencia” aseguró que no invitó a Dafonseka a su programa porque no quiso seguir con la polémica. “Al inicio, yo no lo consideré a él para entrevistarlo, no lo invité. Creo que a estas alturas, eso es lo que la gente me reclama”, manifestó.

Carlos Orozco dijo que lo que más le incomodó es que el creador de “De barrio” diera a entender que él pactó hasta las preguntas con Gerardo Vásquez.

“En el video de descargo de Dafonseka, él sugiere que yo le hecho una entrevista cómoda a Gerardo, una entrevista echada, apañadora”, expresó Orozco. “Como si mi estilo fuera preacordar preguntas”, añadió.

De Barrio es uno de los canales de YouTube más populares en Perú que en sus inicios contaba con la dupla de ‘Gerardo Pe’ y ‘Dafonseka’; sin embargo, el primero de ellos decidió alejarse del proyecto.

Los miles de fanáticos de “De Barrio” nunca supieron los verdaderos motivos de la separación de este popular canal de YouTube, ya que ni ‘Dafonseka’, ni ‘Gerardo Pe’ se atrevían a decir algo del asunto.

En su entrevista con Carlos Orozco, Gerardo Pe dice que el ambiente laboral no era el mismo de antes, ya que había discusiones todo el tiempo.