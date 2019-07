Rosángela Espinoza hace polémica invitación a Christian Cueva y a su esposa

Rosángela Espinoza no pudo evitar referirse a Christian Cueva, pese a que el futbolista peruano pidió que pararan los rumores de infidelidad que lo involucran sentimentalmente con ella y dañan a su familia.

La exchica reality lanzó un mensaje para él desde el circo de “Esto es guerra”, además, de hacer referencia a otros jugadores con la que se la vinculan como Carlos Zambrano.

“Que aproveche toda la selección peruana para que vengan con sus familias al circo, se van a divertir. ¿A Christian Cueva? Claro, a su esposa y a su familia”, dijo la popular ‘chica selfie’.

Sobre su situación amorosa, Rosángela Espinoza aseguró que su pareja actual no se siente celoso de que se la relacione con los integrantes de la selección peruana.

"No, es que no hay nada. No tiene porque ponerse celoso por un video del 2016 en el salía Cueva apoyándome", señaló.

Esposa de Christian Cueva lanzó indirecta a Rosángela Espinoza

“¡Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca! Gracias a DIOS por su amor y misericordia siempre... mi enano está bien”, escribió Pamela López a través de su cuenta de Instagram.

Luego desde Brasil, el futbolista aprovechó las cámaras de ATV para pedirle a Magaly Medina que deje de involucrarlo con la participante de “Esto es guerra” porque estaba generando molestias a su familia.