Angie Arizaga y Nicola Porcella se reencuentran en circo de Esto es Guerra [VIDEO]

Como se sabe, Nicola Porcella ha sido la sorpresa en el circo de Esto es Guerra y solo era cuestión de tiempo para que se reencontrara con su expareja, Angie Arizaga, el cual tuvo lugar durante el duelo entre la ‘Negrita’ y Rosángela Espinoza.

El reencuentro se dio durante las pruebas de baile donde a ritmo de cajón peruano Angie Arizaga y Rosángela Espinoza competía por ser la mejor. En ese momento se pudo ver a Nicola Porcella que reapareció al lado de Zumba, los cuales fueron presentados como competidores históricos.

Vale recordar que ambos están oficialmente separados desde inicios de 2019, y tras algunas declaraciones desafortunadas en las primeras semanas de su ruptura hoy todo parece estar en calma entre Angie Arizaga y Nicola Porcella.

Angie Arizaga bromea por regreso de Nicola Porcella

De hecho, cuando Angie Arizaga se enteró que su expareja había regresado al circo de Esto es Guerra, entre broma y broma, le deseó lo mejor: “Sí, debe ser la edad (en relación a que Nicola Porcella no habría mostrado mucha destreza en las pruebas), pero súper bien, bienvenido nuevamente, él es parte de la familia, parte de los históricos”.

En dicha ocasión, la modelo tampoco dejar pasar la ocasión para hacer bromas sobre la nueva nariz que luce su expareja: “Ah, sí, sí, naricitas… Está ‘tacuchi’ ¿no? está bien ‘papeado’”.

Nicolas Porcella le desea lo mejor a Angie Arizaga

Tras estas palabras, Nicola Porcella opinó que a pesar del distanciamiento de casi un año espera le vaya bien a la ‘Negrita’: “Yo de Angie solo tengo que hablar bien, no tengo nada por qué pelear, una relación se acaba y listo, ya vamos un año separados y le deseo lo mejor del mundo, que le vaya súper bien”.

Retorno al circo de EEG

Y es que hace poco, el exguerrero se incorporó al circo de Esto es Guerra produciendo muchos aplausos del público asistente. Una vez terminada la jornada, Nicola Porcella declaró sentirse contento por su retorno: “Feliz de haber vuelto y estar con los guerreros y el público. No me lo esperaba. Extrañaba mucho todo esto. Yo soy el capitán”.

Nicola Porcella descarta amistad con Angie Arizaga

El modelo Nicola Porcella dijo que no hay posibilidad de que retome su amistad con su expareja Angie Arizaga. “No hay nada una amistad, no va a haber una amistad. Simplemente un tema cordial. No tenemos nada de que hablar”, manifestó a las cámaras de “América Espectáculos”.