Muere el hijo de Andy Montañez en misteriosas circunstancias

El cantante puertorriqueño ‘Andicito’, como se le conoce en el ambiente artístico al hijo de Andy Montañez, dejó de existir este miércoles 24 de julio en una residencia de la calle Comercio de Trastalleres en Santurce, un barrio de San Juan.

Angie García, una productora allegada a la familia de Andy Montañez y que ha trabajado con los artistas, confirmó la información.

García supo de la muerte del Andicito en Puerto Rico, a los 54 años, a través de Xiomara Acuña, la esposa del eterno ‘Niño de Trastalleres’.

El hijo del salsero Andy Montañez falleció esta mañana en condiciones que aún no han sido esclarecidas, informó “El Nuevo Día”.

De acuerdo al informe suministrado a dicho medio por la oficina de prensa de la Policía, el cuerpo de Andicito fue encontrado a las 9:45 a.m. tirado en el suelo en estado de descomposición.

Aún se desconocen las causas de la muerte de Andy Montañez Junior, hijo de la leyenda de la música Andy Montañez, con quien ha trabajada por más de 20 años.

Uno de los famosos que lamentó la muerte de Andicito fue el salsero Willie González. “Nuestro más sentido pésame a la familia Montañez. Los acompañamos en su dolor. Hasta pronto Andy Montañez JR. Siempre te recordaremos. Que descanse en paz”, expresó el cantante.

Lo poco que se sabe de Andicito es que enviudó recientemente. Tras vivir días difíciles, el músico regresó hace unas semanas a la comunidad de Trastalleres, lugar de origen de la familia del salsero.

Por años, Andicito fue la voz que acompañó a su padre como corista. En el 2016, Montañez Junior inició su carrera como solista luego de 25 años caminado junto a su padre y su hermano Harold. De esa forma, el cantante decidió salir de su zona de comodidad para seguir su camino solo.

En ese entonces, el artista boricua presentó su primer proyecto musical en solitario. El primer sencillo que lanzó fue “Tengo nada”, una canción compuesta por Juan José Hernández.

“La gente me lo estaba pidiendo. Después que había hecho la producción de los Hijos de la Salsa con Harold y luego los Hijos de los Célebres con Ismael Rivera, hijo y Luigi Texidor, hijo, la gente me decía ‘Andy, ya es hora de que te vayas despegando, porque el viejo no se cansa y sigue activo’. Es mucho tiempo lo que llevo con papi y él lo comprende. Es mi tiempo y es el tiempo de mi sueño y de mi pasión”, sostuvo Andicito.