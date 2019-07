Sylvester Stallone furioso con Hollywood por quedarse con los derechos de Rocky [FOTOS]

Sylvester Stallone descargó el resentimiento que siente contra Hollywood por no dejarle ni el 1% de la franquicia de ‘Rocky Balboa’, a pesar de que la idea original es suya.

En una entrevista a la revista Variety, el maduro actor de 73 años, dijo que Hollywood no hizo nada para ocultar el hecho que lo apuñaló en el pecho con ‘Rocky’.

“No tengo ninguna propiedad de ‘Rocky’, expresó Sylvester Stallone, luego de detallar que se encontraba casi en la bancarrota cuando firmó con la MGM por los derechos de la historia en 1976.

“El año anterior a ‘Rocky’, mi ingreso total fue de $ 1,400 para todo el año […] Ganaba alrededor de $ 100 al mes”, por ello se sintió el “hombre más afortunado del mundo”, cuando le pagaron $ 25,000 por el guión de la película y $ 2,000 por actuar.

Después del éxito de ‘Rocky’, cobró por su secuela $ 75,000, y en la tercera $ 120,000.

Sin embargo, tal como apunta Variety –y Sylvester Stallone admite- cobró 10 puntos netos de la película original, que le permitieron obtener miles de dólares de ganancia, teniendo en cuenta que “Rocky” costó un poco más de 1 millón de dólares y recaudó $ 225 millones en todo el mundo.

Las declaraciones de Sylvester Stallone, fueron contrastadas por Variety con el productor de la película, Irwin Winkle, y otros afiliados a la franquicia.

"Ganó dinero desde todos los ángulos, y aún lo hace, así que no sé de qué se está quejando", expresó uno de los entrevistados que prefirió el anonimato.

Posteriormente, Sylvester Stallone relata que no presionó por los derechos sobre ‘Rocky’ en años posteriores porque tenía otros proyectos –que al final no resultaron tan prometedores y que lo llevaron cuesta abajo.

“Estaba en una posición bastante débil para decir algo. Sufrí una depresión muy intensa. Mi agencia me dejó ir”.

“Cuando finalmente los confronté [justo antes de ‘Rocky IV’ en 1985]. Dije: "¿Les molesta que haya escrito cada palabra, lo he coreografiado, y he sido leal a ustedes? La promocioné, dirigí y no tengo el 1% de lo que podría dejar para mis hijos”. Y la respuesta fue: “Te pagaron”. Y ese fue el final de la conversación”, relata.

La MGM posee 100 licencias diferentes sobre ‘Rocky’, afirma Sylvester Stallone, además de los spin-off de Creed. También adelanta que la franquicia planea hacer una precuela en formato de serie de TV y de otra película.