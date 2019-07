‘La Tigresa del Oriente’ defiende a Susan Ochoa y denuncia maltrato en programa de Gisela Valcárcel [VIDEO]

Juana Judith Bustos Ahuite, conocida popularmente como ‘La Tigresa del Oriente’, realizó un video en su cuenta oficial de Facebook, donde defendió y aconsejó a Susan Ochoa, además de realizar fuertes declaraciones por su paso en el programa de Gisela Valcárcel.

“Hola Susan Ochoa, te recomiendo que te bañes en aceite y que te resbale lo que te digan. Así como yo lo hice, a mí me resbala lo que digan de mí y sigo también cosechando éxitos en el mundo. Me dijeron en ese programa (El artista del año) , alguna vez, que debo estar agradecida porque me han invitado a ese programa, que a ese programa no llevan a cualquier artista”, se le oye decir a ‘La Tigresa del Oriente’ en la primera parte de su mensaje que dejó en Facebook.

“Yo soy una artista internacional y también me resbala, pero me he sentido humillada. Te digo Susan Ochoa, tu amiga ‘La Tigresa del Oriente’ te felicita por tu carrera que estás logrando y que has traído a Perú. ¡Garrita positiva para ti!”, finalizó.

‘La Tigresa del Oriente’ se suma a las artistas que denunciaron públicamente el maltrato que han tenido en las emisiones de Gisela Valcárcel. La primera fue la cantante Susan Ochoa, quien dio un paso al costado del reality de canto y baile “El artista del año”, donde se enfrentó por última vez a su compañera Daniela Darcourt. La segunda fue Andrea Luna, posterior salió la “Faraona” Marisol a narrar lo que vivió en el programa de la popular ‘Señito’.

