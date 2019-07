Sheyla Rojas: Antonio Pavón se pronunció sobre la nueva conquista de la madre de su hijo

El programa de espectáculos “Mujeres al mando” hizo un recorrido por la trayectoria del millonario libanés Fidelio Cavalli, nuevo novio de la modelo peruana Sheyla Rojas. Las presentadoras hicieron un balance acerca de las imágenes que han suscitado una serie de críticas en las redes sociales.

En su participación, la modelo peruana Karen Schwarz dio información exclusiva de una persona que fue importante en la vida de Sheyla Rojas. El torero español regresó a la televisión con su opinión sobre el viaje de la madre de su hijo.

La conductora de “Mujeres al mando” repitió la conversación que tuvo Antonio Pavón con miembros del equipo de producción, quienes le preguntaron su opinión sobre las escenas en las que aparece Sheyla Rojas bailando y besando a Fidelio Cavalli, quien sería su nueva pareja.

Según el testimonio que expuso Karen Schwarz, el torero español tiene una radical postura ante los actos que protagonizó la madre de su hijos. Estas fueron sus palabras:

“Creo que va a trabajar allá, no sé en qué, no ha hablado conmigo, pero si con el equipo de producción. Él dice que no va a opinar sobre la vida de Sheyla, con quien salga. Lo que a él le preocupa mucho es su hijito”, expresó la conductora de televisión.

También se hizo mención a que Antonio Pavón no tendría intenciones de regresar a Perú para trabajar, ya que habría encontrado una oferta de trabajo en España, su país de nacimiento y donde radica desde hace unos meses.

Durante una entrevista que le hicieron a Aída Martínez en el programa “Válgame Dios”, ella anunció que el español se encuentra trabajando en un reality famosos en España con conocidas figuras de la televisión.

¿Cuándo se separaron Sheyla Rojas y Antonio Pavón?

En el año 2014 se anunció el fin de la relación amorosa de Sheyla Rojas con el padre de su hijo, a quien conoció cuando ella era una chica reality en “Combate”.

Pese a los intentos para regresar, ellos no se reconciliaron. A los meses, ella inició un romance con el modelo Patricio Parodi, con quien trabajaba en “Esto es guerra”.

Antonio Pavón comentó romance de Pedro Moral y Sheyla Rojas

Luego de que Pedro Moral revele detalles íntimos que vivió junto a Sheyla Rojas, Antonio Pavón comentó la participación de su amigo en “El valor de la verdad” en marzo de este año. “De verdad que yo estaba seguro de que las cosas entre ellos habían acabado bien, pero con esto está claro que las cosas no fueron así”, dijo el español a un medio local.