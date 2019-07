Selena Gómez y todos los chicos de los que se enamoró [FOTOS]

Selena Gomez acaba de cumplir 27 años, y su vida amorosa ha pasado por números altibajos. El cantante canadiense Justin Bieber fue la relación más larga – y tormentosa- que vivió la exchica Disney, pero no fue la única. Aquí una lista completa de los novios que tuvo la protagonista de “Wizards of Waverly Place”.

Selena Gomez y The Weeknd

La relación con el cantante y compositor canadiense inició en enero del 2017, y duro más o menos 10 meses.

Según People, The Weeknd sincronizó sus conciertos para poder pasar tiempo con ella durante su trasplante de riñón.

E inclusive la canción “Call Out My Name” parecía sugerir que el cantante había considerado ser donante de Selena Gomez, por el verso: «Casi me corto una pieza de mí mismo por tu vida».

Justin Bieber, su relación más intensa

Selena Gomez y Justin Bieber siempre estuvieron en la mira de los paparazzis desde que hicieron oficial su noviazgo en 2011.

Después de terminar y regresar varias veces, la protagonista de “Another Cinderella Story” expió lo que sentía por Justin Bieber con el tema "The Heart Wants what It Wants”, del 2014.

Por su parte, el canadiense confesó un año después que también le había escrito varias canciones a ella.

Sin embargo, sus problemas personales los separaron hasta el 2017, que surgieron fuertes rumores de una reconciliación, que acabaron cuando se conoció que el intérprete de “Sorry”, le propuso matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, sobrina del actor Alec Baldwin.

Selena Gomez y Zedd

El romance con el Dj alemán se dio en 2015 y duró muy poco.

En una entrevista a la revista Billboard, Zedd confesó que la relación resultó muy difícil para él.

“Los periodistas llamaban a mis padres. La gente estaba hackeando los teléfonos de mis amigos. Estaba enojado. Sabía cómo era en lo que me estaba metiendo y aunque toda la atención estaba puesta en Selena, por ser una de las personas más mediáticas del mundo del espectáculo, me sentía presionado”, confesó.

Selena Gomez y su amor italiano

A los 22 años, Selena Gomez se dejó ver con el empresario italiano Tomasso Chiabra, fundador de Royal Yacht, que por aquel entonces tenía 27 años.

Ambos fueron fotografiados muy cariñosas durante las vacaciones que ella tomó en la paradisíaca isla de Saint Tropez, Francia, en 2014.

Con Taylor Lautner

La relación con uno de los protagonistas de “Crepúsculo”, se inició en Vancouver, Canadá. Según relató la propia Selena Gomez en una entrevista del 2009, para la revista Seventeen, esto se produjo porque el actor visitaba a menudo a Kristen Stewart en el hotel donde también se hospedaba ella, por lo que siempre se encontraban y conversaban.

“Él es tan dulce. Taylor me ha hecho tan feliz. No supe que podría ser tan feliz. Probablemente me han visto en las fotos cuando estoy con él; llevo una gran sonrisa”, declaró.

Selena y David Henrie

El actor era su coprotagonista en “Wizards of Waverly Place” y aunque fueron captados en varias oportunidades –incluido un viaje romántico a Italia- nunca lo confirmaron oficialmente. En 2017, Selena Gomez asistió a la boda de Henrie y hasta compartió fotografías del evento en su cuenta de Instagram.

Cameron Quiseng y Nick Jonas

Selena Gomez mantuvo un breve romance con Cameron Quiseng, el bajista de la nueva banda de Disney, AllStar Weekend, unos meses después de terminar con el cantante Nick Jonas, tras una pelea en la ceremonia de los Oscar del 2010.