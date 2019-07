One Direction celebra 9 años: historia de la boy band que inició su carrera en “The X Factor”

La agrupación One Direction cumple 9 años de haberse formado y sus fans en todo el mundo se pronunciaron en Twitter para saludar a la banda con el hashtag “#9YearsOfOneDirection”.

Las “Directioners”, club oficial de One Direction, invadieron la red social con distintos mensajes de felicitaciones e hicieron que el nombre de la agrupación se vuelva tendencia mundial.

Con el hashtag “#9YearsOfOneDirection”, las seguidoras compartieron fotos, videos y hasta memes de las distintas anécdotas que marcaron los inicios y él éxito de la boy band británico-irlandesa.

Historia de One Direction

One Direction es una boy band británico-irlandesa formada en 2010 en Londres, con motivo del programa The X Factor. Durante la transmisión del concurso, el quinteto, compuesto en aquel entonces por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, fue apadrinado por Simon Cowell.

La formación de la banda se dio luego de que los cinco integrantes hicieran sus audiciones y fueran expulsados de la competencia. Tras esto, Nicole Scherzinger, parte del jurado, sugirió que los cinco formasen parte de un grupo, al que finalmente llamaron One Direction. El grupo finalmente quedó en el tercer lugar del concurso, pero aun así Cowell pagó un contrato discográfico con Syco Music para que pudiesen lanzar un disco.

En el segundo semestre del 2011, One Direction lanzó su primer sencillo, “What Makes You Beautiful”, que logró debutar en el número uno de las principales listas del Reino Unido e Irlanda. Por esto, recibieron varios reconocimientos, como un Brit al mejor sencillo británico y tres MTV Video Music Awards al mejor artista nuevo, mejor video pop y video más digno de compartir.

Su álbum debut, “Up All Night”, logró debutar en la posición número uno del Billboard 200 y convirtió a One Direction en el primer grupo británico que alcanza el número uno con su primer disco en la historia de la lista.

Más tarde, en 2013, lanzaron su tercer álbum “Midnight Memories”, el cual se convirtió en el más vendido de ese año, con casi cinco millones de unidades vendidas. De este disco, fueron seleccionados los sencillos “Best Song Ever”, “Story of My Life”, “Midnight Memories” y “You and I”, los cuales entraron a varios conteos de todo el mundo.

La gira correspondiente del disco, “Where We Are Tour”, se convirtió en una de las más exitosas de la historia, con una recaudación de casi 300 millones de dólares y una asistencia de tres millones y medio de personas.

Salida de Zayn Malik

Tras el lanzamiento de su cuarto álbum, “Four”, en marzo de 2015, en plena gira, Zayn Malik anunció su marcha de One Direction, mientras el resto del grupo seguiría adelante con la gira y la grabación de su quinto álbum.

Ellos mismos admitieron que estuvieron enfadados por la decisión de Malik, pero la banda siguió y en mayo de 2015, el grupo hizo su primera aparición pública en “The Late Late Show” de James Corden, donde confirmaron que continuarían trabajando sin un quinto miembro.​