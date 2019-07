Nicole Kidman: ¿maníaca del sexo?

El cantante Keith Urban acaba de dedicar a Nicole Kidman su canción Gémini, una oda a su esposa a la que califica como “una maníaca en la cama y me despierta a mitad de la noche para hacerme el amor”, algo que la oscarizada actriz ha admitido, hasta con orgullo.

“Nunca voy a censurar su arte cuando me he convertido en su musa”, dijo Nicole en entrevista con el programa Kyle And Jackie O de KIIS FM. Pero la protagonista de Moulin Rouge también dijo que escuchar algo así “le daba vergüenza” pero que al mismo tiempo era “mejor que oírle cantar que ‘soy una aburrida y que debería esforzarme’”.

Como era de esperarse, el tema generó algunas críticas, que Urban tomó sin mayor preocupación. “Es solo una canción divertida y sexi sobre mi mujer. Si pienso todo eso sobre ella, ¿cuál es el problema?”, respondió el cantante al diario The Daily Telegraph.

Pero la revista Vanity Fair, asegura que Keith Urban tuvo algunas dudas antes de escribir la letra de esta canción tan íntima pero que fue su letrista Michael, quien le ayudó a decidirse para lanzar el tema y hablar de Kidman. Keith Urban y Nicole Kidman llevan 12 años de casados y aunque pocos apostaban por esta unión, han sabido mantener la relación a salvo y permanecer juntos en las buenas y en las malas, más allá de la sombra del exesposo de la actriz, Tom Cruise.