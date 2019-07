Las predicciones de Reinaldo Dos Santos acerca del futuro de Michelle Soifer y Coto Hernández [VIDEO]

Una vez finalizada la relación entre Michelle Soifer y quien debía ser su esposo, Kevin Blow, los rumores sobre el rumbo que tomará el corazón de la modelo peruana y su posible acercamiento a Coto Hernández no tienen cuándo acabar. Sin embargo, quien ha dado nuevas luces sobre esto es el vidente Reinaldo Dos Santos, quien no ha perdido la ocasión para del futuro de los exchicos realities.

Durante la emisión de “En Boca de Todos” el ‘Profeta de América’, que en esta ocasión tuvo de invitada a Vanessa Terkes quien habló sobre las especulaciones que vinculan nuevamente a Michelle Soifer y Coto Hernández, a lo el brasileño, con una sonrisa en el rostro contestó:

“Digamos que hay una llamarada pequeñita, si, chiquita, pero no se prende la hoguera”, a lo que interrumpe el conductor Ricardo Rondón comentando si se tratará todo de algo momentáneo, pasajero, a lo que el vidente carioca responde: “Fugaz, como la estrella que pasa… nada serio, ella no se va a casar ahora”.

La ruptura de Michelle Soifer con kevin Blow

Hay que recordar que hace pocos días, Michelle Soifer y Kevin Blow terminaron una polémica relación, donde este último usó las redes sociales para mandar comentarios de gruesos calibre, aunque de forma indirecta, hacia la que fue su pareja, lo que le ganó mucho rechazo entre las michilovers.

¿Acercamiento a Coto Hernández?

Por su parte, una vez que se conoció la ruptura , la prensa local contactó con Coto Hernández quien aseguró “Lo más importante es recuperar la amistad con Michelle Soifer y ver qué pasa. Si terminó o no su relación es un tema que no me incumbe. Le deseo lo mejor, a él (Kevin Blow) no tengo nada que decirle”.

Sin embargo, todo indica que ambos ya se encuentran en conversaciones pues las cámaras de “Magaly TV La Firme” captaron a la cantante del “Bom Bom Asesino” y al modelo fueron captados en un reconocido restaurante limeño, siendo vistos ingresando por la zona del estacionamiento.

Erick Sabater no descarta reencontrarse con Michelle Soifer

Asimismo, quien también fue consultado si estaría interesado en retomar contacto con Michelle Soifer fue Erick Sabater confesando que: “Eso no dependerá de mí, sino de las dos partes, de cómo las cosas se vayan dando en el transcurso del tiempo”.

La pelea entre Erick Sabater y Coto Hernández

Los modelos se enfrentaron a las fueras del canal de Latina, luego de unas polpemicas declaraciones en el programa “Válgame Dios”.

La difunsión de las imágenes en las que se ve a Coto Hernández bailando junto a Yahaira Plasencia en una discoteca, hizo que Erick Sabater deslizara que el modelo habría estado intencionalmente detrás de la salsera para ser más conocido en la farándula.

“Yo tengo entendido que Coto hace tiempo que está viendo ese tema. No la conocía (a Yahaira), pero sí tenía la intención”, comentó el exchico reality.

Coto Hernández reveló presunta infidelidad de Michelle Soifer

Coto Hernández se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, allí lanzó polémicas revelaciones sobre su relación con la exchica reality. “Nos coqueteamos, nos gustamos, hubo atracción, ella no tenía nada con Erick confirmado (…) como te repito, no conocía a Erick en ese momento”, explicó el modelo costarricense, además aclaró que no era amigo de Sabater cuando ocurrió la infidelidad.