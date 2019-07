¿Luisito Comunica le fue infiel a su novia? ‘Rayito’ habla sobre video de ‘Chica Badabun’

Se desvelan los verdaderos mensajes de WhatsApp luego que Lizbeth Rodríguez, más conocida como la ‘Chica Badabun’, puso al descubierto una controvertida conversación entre Luisito Comunica y su amigo ‘Rayito’ (DebRyanShow).

La difusión de la polémica conversación de Luisito Comunica fue difundida por el propio ‘Rayito’, quien decidió pronunciarse desde sus redes sociales para desmentir que su amigo le fue infiel a su enamorada, “La Chule”.

“Ya estoy harto y es necesario que haga esto. Intenté evitar hablar de este tema porque no quería involucrar a mis amigos y tener más conflictos, pero ya estoy cansado de escuchar tantos malos comentarios de algo que no es verdad”, explicó ‘Rayito’ al inicio de su video.

Además, el youtuber señaló que antes no se había pronunciado porque estaba atendiendo un problema personal. "Si antes no había aclarado es porque estaba con asuntos personales y no tuve la oportunidad de hacerlo”, aclaró.

En el video presentado por ‘Rayito’, el youtuber mostró la conversación completa que alguna vez tuvo con su amigo Luisito Comunica y señaló que ‘Chica Badabun’ leyó las líneas a su conveniencia.

“La conversación que leyó Lizbeth (Rodríguez) y que tanto han comentado está mal... A continuación les pondré la prueba de todo para que sepan cómo fue realmente”, sentenció.

La pruebas presentadas por ‘Rayito’

‘Rayito’ se pronuncia sobre presunta infidelidad de Luisito Comunica