Luis Fonsi llegó a Lima para inaugurar los Panamericanos 2019

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi ya se encuentra en Lima para actuar en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

En conferencia de prensa, el artista boricua se refirió a su presentación del viernes y las opiniones en contra que se generaron tras su elección. “Cada vez que piso un escenario doy el 100%, porque para mí el escenario es un lugar sagrado. Estoy feliz y orgulloso de ser parte y de que me hayan invitado a estos juegos en los que todos celebramos nuestra cultura, y se trata de estar juntos. Jugamos todos sobre el escenario para celebrar nuestro idioma y la música latina. Voy a dar lo mejor de mí”, señaló.

El intérprete de ‘Despacito’ se refirió a su reunión con el tenor nacional Juan Diego Flórez y la visita a los chicos de Sinfonía por el Perú. “Mañana (hoy) podré conocer al maestro Juan Diego y a esta organización tan bonita. Me emociona mucho, no he tenido el placer de conocerlo en persona. Y me emociona no solo poder cantar el viernes sino poder estar aquí esta semana entera y hacer un sinnúmero de eventos”, dijo.

“Esta es la mejor pausa que pude tener de mi gira y poder estar aquí y pasarla bien con toda mi gente de Perú y con toda esa gente que ha viajado acá para estar celebrando. Nos espera una semana hermosa”, acotó.

Por otro lado, el cantante reveló que, a pesar de ser un fan de los deportes, es un deportista frustrado. “Miles de atletas han estado preparándose para darlo todo. Yo soy fan de todos los deportes y un deportista frustrado, pero me dediqué a la música temprano y ahí encontré mi futuro. Para mí, el deporte y la música se mezclan muy bonito”, agregó.

Luis Fonsi se manifestó también por la crisis política que atraviesa su país, Puerto Rico, debido al escándalo de corrupción del gobernador Ricardo Rosselló. “Estamos felices de estar en Lima, pero la mitad del corazón está en Puerto Rico. Hoy es un día muy importante porque el pueblo está diciendo ¡ya basta! Estamos cansados y dentro de lo difícil e incómodo que es la situación que estamos viviendo, me da mucha alegría ver a un pueblo unido”, dijo.

Datos

Ceremonia. Comenzará a las 7:00 p.m. y según trascendió, Luis Fonsi interpretará seis temas de su famoso repertorio, entre ellos, ‘Despacito’.

Sabor nacional. Luego de la presentación del boricua, seguirá nuestro tenor Juan Diego Flórez, quien dará una sorpresa.