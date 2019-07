Sheyla Rojas responde furiosa tras fuertes acusaciones contra Cavalli [VIDEO]

La modelo Sheyla Rojas vuelve al ojo de la tormenta tras ser expuesta por millonario libanés. En diversas historias de Instagram, el empresario compartió distintos videos que reflejaron lo bien que la pasaron en Grecia e Ibiza.

“Es increíble la maldad de la gente (...) No puedo creer tanta envidia, tanta mala onda y ganas de soltar su veneno. Estamos disfrutando como cualquier persona o pareja. Están pendientes de lo que hacemos Fidelio y yo que no disfrutan de su vida. Déjennos vivir, no le hacemos daño a nadie, se toman el tiempo de escribir y ponerle muchas cosas de mi vida y sobre la de él, como si supieran la realidad de las cosas”, respondió Sheyla Rojas en una de las publicaciones que hizo Fidelio Cavalli.

“Grecia. Verano 19. Próxima parada Perú”, escribió el libanés en el post que acompañó con una instantánea junto a la conductora de “Estás en todas”.

“Gracias por tu tiempo, pero en vez de ocuparlo en nosotros; disfruten y vivan su vida. De todo corazón, vivan y dejen vivir”, finalizó el mensaje de Sheyla Rojas.

Tras el comentario de la expresentadora de “Estás en todas”, más de 140 usuarios de Instagram le contestaron con todo a la modelo.

“¡Calla sonsa! Por plata si corre, ¿no? Claro como en Perú no hay hombre con plata para que te llene el bolsillo (....) Más tonta eres, entonces la próxima vez no cuelgues fotos y videos. Ya te he dicho mil veces: ¡madura tu cerebro y piensa en tu niño, que es lo primero de todos! Los hombres hay para cada rato”, “Fidelio junto a su distinguida dama”, “Déjenla al ‘Tifio’, se está divirtiendo con su juguetito”, se leen algunos comentarios.

Pese a que Sheyla Rojas ha evitado realizar publicaciones similares a las que hizo Fidelio Cavalli, la lluvia de críticas han sido plasmadas a través del perfil oficial del millonario libanés.

¿Quién es Fidelio Cavalli?

Según se sabe, una investigación del medio de comunicación “The Times” en el 2015, la nueva conquista de Sheyla Rojas fue investigado por tener vínculos con el narcotráfico, siendo protagonista de una noticia que lo acusaba de transportar cocaína en un jet privado.

Fue por este escándalo internacional que provocó que el millonario árabe, que ahora tiene 49 años, no sea bien visto en la familia real del príncipe Harry.