Integrante de BTS es nominado a ‘Los rostros más hermosos del mundo’

Cada año “The Most Handsome Faces 2019” reconoce a los rostros más bellos del medio artístico, destacando entre los nominados a conocidas personalidades mundiales, y sin duda alguna el k-POP no puede ser ignorado.

Ya se han revelado algunas celebridades en esta primera etapa como Emma Watson, Shawn Mendes y Jason Momoa.

Dentro de los 6 primeros nominados ya se encuentra Taehyung, quien viene recibiendo todo el apoyo por parte de sus fans alrededor del mundo para ganar este concurso. Los demás integrantes de la agrupación BTS como Jin, Jimin, Jungkook, Suga, RM y J-Hope están a la espera de poder ser nominados.

Las posibilidades de que todos los integrantes de BTS entren en la lista son muy altas. Las nominaciones no han cerrado aún y sus nombres han estado muy presentes en los comentarios de las publicaciones del concurso.

Muy pronto se revelarán a los nuevos nominados de ‘The 100 Most Handsome Faces 2019’.