Brad Pitt se plantea seriamente abandonar la actuación

Brad Pitt es sinónimo de una carrera exitosa en Hollywood, sin embargo, el exesposo de Angelina Jolie parece estar interesado en otras cosas que lo llevan a replantearse su continuidad en el mundo de la actuación, por lo que cabe la pregunta ¿será “Once Upon a Time in Hollywood” la última película del aclamado actor?

Durante el estreno de su nuevo film que protagoniza junto a Leonardo Dicaprio, Margot Robbie y dirigida por Quentin Tarantino, la ex pareja de Jennifer Aniston reveló a la revista “People” sobre sus nuevos proyectos, dejando muy en claro que estos están poco o nada relacionados con el mundo del cine y el entretenimiento.

¿Brad Pitt cansado del cine?

Y es que luego que al afamado director de películas que se han vuelto icónicas dentro de la cultura popular como “Reservoir Dogs” (1992), “Pulp Fiction” (1995), la saga “Kill Bill” (2003) o “Bastardos sin Gloria” (2009) asegurase que una vez haya grabado 10 películas optaría por el retiro, se le preguntó a Brad Pitt si consideraba dejar los sets de filmación, a lo que el exesposo de Angelina Jolie respondió de manera desconcertante:

“No, no lo sé. No lo sé. Disfruto hacer otras cosas. Creo que un día me despertaré y orgánicamente se hará. Tal vez no me levante y por eso se hará”.

Brad Pitt: una carrera llena éxitos

Brad Pitt ha sido reconocido por múltiples papeles a lo largo de sus más de 20 años en Hollywood, como “Siete años en el Tibet”, “Los 7 Pecados” (al lado de Morgan Freeman), “El club de la pelea”, “Troya”, “El curioso caso de Benjamin Botton” o “Guerra Mundial Z”, sin embargo, ha admitido que siente que debe dejar paso a nuevas promesas dentro de la actuación:

“Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores, pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos”, aseguró el exesposo de Angelina Jolie.

¿Se retira Brad Pitt de la actuación?

A pesar de que al actor de “Bastardos sin gloria” ha dado luces que no estaría lejos su retiro, lo cierto es que aún tiene proyectos pendientes como Ad Astra que sale este 2019, así como la segunda entrega de la saga zombie “Guerra Mundial Z”.

Una nueva faceta

Es importante recordar que Brad Pitt disfruta más su presente estando detrás de cámaras, produciendo, lo que podría demostrar un cierto desgaste al rubro por el que se hizo mundialmente conocido: “Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho”.