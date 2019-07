Andrea Llosa relata terrible experiencia a Magaly Medina cuando trabajó como aeromoza [VIDEO]

Andrea Llosa es a la fecha una de las periodistas más reconocidas del medio local, se ha ganado su puesto a punta de una personalidad fuerte que han caracterizado su carrera como reportera y conductora. Sin embargo, esto no siempre fue así y cuando la presentadora de “Andrea” se encontró con Magaly Medina le recordó su pasado antes de incursionar en el mundo del periodismo.

Mucho antes de adentrarse en el periodismo, Andrea Llosa confesó que se sentía a la deriva en cuanto qué hacer con su futuro profesional; en una de esas ocasiones la comunicadora confesó que optó por probar como aeromoza (flight hostess), asegurando que no fue una experiencia del todo bonita.

Andrea Llosa y su pasado como flight hostess

La conductora de “Andrea” reveló que, durante un vuelo a Caracas, Venezuela, tuvo un incidente que la marcó en ese momento: “Eran cosas horribles. En un algún momento recuerdo y te voy a decir por qué me fui. Estaba en Caracas y decido no tomar, había un grupo y había un chico que era casado. Me fui a dormir y él había tomado, me llamaba y me decía por qué no bajaba. Yo le digo que no me da la gana de bajar”.

Sin embargo, Andrea Llosa demostró que ya en esos años tenía forjado el carácter que la haría famosa tiempo después en la televisión, comentó que le dio una dura respuesta al sujeto que intentó propasarse con la periodista:

“Me trató de lornear, como yo era chibola. ‘Acá todas son iguales’, me dijo. Yo le menté a la madre, con esa elegancia que me caracteriza, el chico como que no me dijo nada y mi tío que era capitán le dijo ‘deja de molestar a mi sobrina’, se armó toda una bronca”.

Posteriormente, este incidente provocaría que Andrea Llosa se decida a dejar el oficio de aeromoza, pero antes de ello, prefirió primero hacerle conocer su decisión a su padre: “Llegué a mi casa y decidí no hacer hostess. Un día me levanté muy temprano porque era de madrugada, tenía vuelo a las 03:00 a.m., y dije que no quiero volar más. Estudié educación inicial y después ya me metí en el tema del periodismo”.

Magaly echa broma a Andrea Llosa

Al conocer esto, la conductora de “Magaly TV La Firme” le hice un comentario a tono de broma “y decidiste estudiar educación inicial” a lo que la periodista, sin perder el hilo de la conversación respondió de forma graciosa “afortunadamente los niños se han salvado, a tiempo decidí cambiar de carrera… bien por ellos, y después me metí al tema del periodismo”.