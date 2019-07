Murió David Hedison, actor de “La mosca” y “James Bond”

El actor David Hedison, quien protagonizó el clásico de terror “The Fly” en 1958, falleció el pasado jueves 18 de julio. Sin embargo, su familia decidió hacer pública la noticia el lunes 22.

En el comunicado de prensa se relata que el actor, de 92 años, “murió apaciblemente en su casa de Los Ángeles acompañado por sus hijas”.

David Hedison, natural de Rhode Island, Estados Unidos , inició su carrera en series de televisión “Kraft Television Theatre” (1955) y “Star Tonight”.

No obstante, alcanzó la fama por su papel en “The Fly” junto a Patricia Owens y Vincent Price. The New York Times incluyó la cinta protagonizada por David Hedinson, en el papel del científico Andre Delambre, entre las 1.000 mejores películas de la historia.

Su filmografía consta de 22 cintas, siendo la última la comedia “The Reality Trap”, del 2005.

Asimismo, se destaca su participación en dos películas de la saga de James Bond.

La primera de ellas es “Vive y deja morir” de 1973, dirigida por Guy Hamilton y protagonizada por Roger Moore y Yaphet Kotto. En la mencionada producción David Hedison interpreta al agente de la CIA, Félix Leiter.

Asimismo, el actor también participó en 1989, en “Licencia para matar”, decimosexta entrega de la saga de James Bond. La película tuvo como protagonista a Timothy Dalton, y también actuó en ella un joven Benicio del Toro.

Finalmente, David Hedison también figuro como actor invitado en otras series emblemáticas como Perry Mason, El Santo, El F.B.I. en Acción, Centro Médico, La Mujer Maravilla y Los ángeles de Charlie.