Anahí de Cárdenas: “Si no quieres hijos, es totalmente válido”

Anahí de Cárdenas inició su carrera en ‘Esta sociedad’ y se mostró entusiasta por el recibimiento que ha tenido la serie peruana en la plataforma de Movistar. “Hace tiempo piden una temporada más”, comenta y considera que si no funcionó en señal abierta hace una década fue “por el horario” y por ser “transgresora para la época”.

Movistar está grabando en Perú ‘El día de mi suerte’, la segunda serie que se verá en Latinoamérica. “Me encanta que se esté produciendo (aquí). Sé que casi todos son peruanos y es genial porque se verá afuera”. Además, tanto Bruno Pinasco como Bruno Ascenzo han hablado de la posibilidad de grabar la tercera temporada de ‘Esta sociedad’. “Y quizá en este momento sí sería un ‘boom’. Tendríamos que hacerlo como una reunión de padres de familia, más o menos (sonríe)”.

Aunque a la actriz de No me digas solterona le agradaría un guion menos conservador. En el elenco, en general, hay solteros y más de una vez han hablado en contra de los estereotipos. “¡Todos!, Carolina Cano, Jason Day... yo. Creo que es una generación que se ha dedicado a trabajar y esta carrera es muy absorbente. Tener hijos, familia, como actor... no es fácil. No es fácil en ningún ámbito, pero creo que ahora las mujeres tenemos mucho más poder de decisión, podemos decidir cuándo queremos tener hijos y si no queremos está totalmente válido. Yo creo que no es necesario casarse ni tener hijos para tener una vida plena. Hay también gerentas, médicos, que prefirieron escogerse ellas o ellos antes que formar una familia”.

¿Cómo maneja las opiniones machistas? “Todavía en Perú cuesta un poco entenderlo, pero lo importante es no hacer caso a la gente y que hagas lo que tú quieres”.

Teatro peruano

En Una pequeña guerra de independencia el protagonista tiene un sueño: tener su propio manantial. Y cuando las autoridades deciden castigarlo, él intentará hacer lo impensado, dejando de pagar todos los servicios. “Esta obra habla de regresar a nuestras raíces y utilizar los recursos que nos dio la tierra”, nos dijo Anahí de Cárdenas tras la presentación de dos escenas a la prensa. Para la dramaturga Cinthia Delgado, ganadora del festival Sala de Parto, también se trata de no abandonar los sueños. “Todos tenemos algo por lo que tenemos que pelear”.

El personaje de Anahí es una ejecutiva del servicio de electricidad que se unirá a la causa. “Es súper idealista y se va empoderando. Es una apasionada de su trabajo, tanto así que cuando era niña abrazaba los postes de luz (sonríe). Y tiene conciencia social”. La actriz saluda que en el teatro se toquen más temas sobre la igualdad, la diversidad sexual u otro tema ‘tabú’. “Creo que es el reflejo de la sociedad de ahora. No tendría que ser transgresor, lo que el teatro hace es darle visibilidad”.

Anahí de Cardenas saltó de la televisión al teatro

La modelo peruana inició su carrera en la televisión como integrante del programa “Habacilar”. Luego fue convocada para participar en la serie de televisión “Alta sociedad”.

Luego se le presentaron oportunidades para ingresar al teatro, actividad que hace hasta el día de hoy.

Por: Estefany Barrientos F.