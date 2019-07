Selena Gomez cumple 27 primaveras: su evolución con el transcurrir del tiempo

Está de onomástico. Selena Gomez es una de las exestrellas de Disney que ha sabido mantenerse en la industria con el transcurrir de los años. Actualmente se desenvuelve como actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda estadounidense.

La expareja de Justin Bieber inició su carrera como actriz a los siete años con el papel secundario de Gianna en la serie infantil “Barney y sus amigos”. Luego de ello, Selena hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como “Spy Kids 3”, “Game Over” (2003), “Walker, Texas Ranger” (2005) y “Brain Zapped” (2006).

​A partir de 2006, Selena Gomez apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como “The Suite Life of Zack and Cody” y “Hannah Montana”. Asimismo, filmó algunos spin-off que el canal no emitió.​ Finalmente, en 2007, protagonizó la serie “Los Hechiceros de Waverly Place”, que le otorgó diversos premios.

El programa tuvo buena recepción y ganó tres veces el premio Emmy al mejor programa infantil. Durante la filmación del programa, protagonizó películas como “La nueva Cenicienta” (2008), “Programa de protección para princesas” (2009) y “Los Hechiceros de Waverly: la película”, que contaron con buena recepción.

Tras obtener éxito en el mundo de la actuación, Selena Gomez firmó un contrato con la discográfica Hollywood Records y participó en numerosas bandas sonoras como Disneymania, Tinker Bell y Another Cinderella Story.

En 2009 formó una banda llamada Selena Gomez & The Scene, el 29 de septiembre de ese mismo año, la discográfica publicó su primer álbum de estudio, titulado “Kiss & Tell”. El álbum tuvo buena recepción comercial y consiguió la certificación de disco de oro por parte de la RIAA y la CRIA.

Para promocionar el álbum, Hollywood Records lanzó dos sencillos: “Falling Down” y “Naturally”. Este último contó con buena recepción comercial y obtuvo reseñas positivas por parte de los críticos musicales, y llegó a ser certificado con discos de platino en los Estados Unidos y Canadá.

En 2010 protagonizó su primera película en el cine, “Ramona and Beezus”, y posteriormente en 2011, “Monte Carlo”.​ En 2012, Selena Gomez prestó su voz para el personaje principal de “Hotel Transylvania.​ En 2013 protagonizó proyectos más maduros como “Spring Breakers” y “Getaway”.​ Ese mismo año, publicó su primer álbum de estudio como solista, “Stars Dance”.

Su primer sencillo, “Come & Get It”, alcanzó el número seis en la lista Billboard Hot 100, lo que lo convirtió en su primer top 10 en el conteo. Para promocionar el álbum alrededor del mundo, inició su gira Stars Dance Tour. Luego de siete años con Hollywood Records, Selena Gomez firmó un contrato con Interscope.

El primer álbum de estudio de Gomez con Interscope fue “Revival” y debutó en el número uno en los Estados Unidos.​ De acuerdo con Billboard, la cantante ha vendido 6.7 millones de álbumes en todo el mundo y 22 millones de sencillos.​

Aparte de su carrera como artista, Selena Gomez también se ha dedicado a la filantropía, y en 2009 la UNICEF la convirtió en la embajadora más joven de la historia. Ha lanzado su propia línea de ropa, llamada Dream Out Loud y un perfume con su mismo nombre, así como también una línea de esmaltes de uñas.

Selena Gómez productora de “13 Razones"

La serie de Netflix “13 Reasons Why” ha sido un boom en sus dos temporadas; se sabe que inicialmente el papel de la protagonista Hannah Baker fue ofrecido a Selena Gómez quien lo rechazó pero se mantuvo vinculada al proyecto como productora ejecutiva. La cantante confesó que se interesó en la serie porque abordaba el bullying en los colegios que, como se sabe, en el caso de la producción de la plataforma de streaming termina su primera temporada con la polémica escena del suicido del personaje que terminó personificando Katherine Langford.

Selena Gomez y su transformación con el pasar de los años

Selena Gómez no descarta el amor

De acuerdo a la información vertida por “E! News”, una fuente cercana a Selena Gomez asegura que la estrella de Disney se encuentra mucho más fuerte en todos los aspectos, entre otras cosas, por la cercanía que ha mantenido con su familia y amigos; que a pesar de no haber salido con nadie tras el rompimiento con Justin Bieber se siente preparada para conocer a alguien nuevo en su vida.