Marc Anthony se suma a artistas que exigen la salida del gobernador de Puerto Rico

Puerto Rico atraviesa un difícil momento social y político ya que la población no se encuentra conforme con el gobernador de la isla Ricardo Rosselló tras salir a la luz un serie de polémicas conversaciones que no lo dejan bien parado. Una sin número de protestas se han llevado a cabo desde diversos frentes y los artistas de origen boricua no son la excepción, el último en plegarse a través de las redes sociales ha sido Marc Anthony.

Marc Anthony se suma a otros artistas oriundos de Puerto Rico como Ricky Martin, Bad Bunny, Daddy Yankee, Benicio del Toro o René Pérez (Residente), quienes piden la salida de Ricardo Rosselló como gobernador de la isla caribeña, incluso algunos de estos han formado parte de las manifestaciones populares que se llevaron a cabo en las calles boricuas.

Marc Anthony pide protestas con orden y paz

Por su parte, el cantante de “Vivir mi Vida” nació en New York, Estados Unidos, pero siempre ha confesado su amor por Puerto Rico, la tierra de sus padres, el mismo que lo ha llevado a tomar posturas postulares tras el escándalo político de Ricardo Rosselló el cual indignó a todos los puertorriqueños.

En su cuenta oficial de Facebook, Marc Anthony publicó: “Hoy, de regreso de unas semanas de darme un espacio de descanso, me golpea la realidad que está viviendo mi gente de Puerto Rico. Su valentía me conmueve. Las imágenes de un Puerto Rico unido por sus voces para demandar sus derechos, denunciar la injusticia, y la insensibilidad de un gobierno que ha traicionado a su pueblo, es el acto de valor y el legado más grande que podemos dejar como ciudadanos del mundo. ¡Basta! Vamos a enseñarle al mundo quiénes somos, en orden y pacíficamente”.

Marc Anthony: la protesta de otros artistas

Otros artistas boricuas que se manifestaron antes que Marc Anthony fueron, por ejemplo, el trapero Bad Bunny que expresó “yo nada más no, sino muchos puertorriqueños vamos a salir a la calle hoy a dejarnos sentir por lo que es correcto”.

Por su parte, Ricky Martin, indignado comentó: “Se mofaron de nuestros cadáveres, se mofaron de la mujer, se mofaron de la comunidad LGTB, se mofaron de toda la isla y por eso estamos aquí hoy, porque estos supuestos líderes no nos representan”.

Daddy Yankee, durante la entrega de los Premios Juventud aprovechó el galardón a mejor multiartista para hablar de la situación que atraviesa su país: “Puerto Rico está cansado de corrupción, del maltrato por décadas, del cuento chino, y el sistema de educación está quebrantado, necesitamos levantar ese sistema de educación, por favor”.

“Sigamos manifestándonos con coraje pero con sabiduría, exige tus derechos pero con inteligencia. Pasivos y sin miedo, estamos heridos, pero con valentía. Vamos pa’lante Puerto Rico”, afirmó el reggaetonero.

¿Qué sucede en Puerto Rico?

Todo inicia cuando hace unos días se publica una conversación en la app de mensajería Telegram entre el actual gobernador de Puerto Rico con algunos funcionarios y ex funcionarios cercanos a Ricardo Rosselló donde, entre otras cosas, se desprenden burlas contra los opositores, así como los planes para manejar su propaganda en la prensa como en redes sociales, pero también una serie de comentarios que dejan a los funcionarios con el tufillo de ‘racistas’, ‘homofóbicos’, ‘machistas’ y manipuladores, donde también se lee entre líneas la persecución a enemigos políticos y el gasto desproporcionado de los fondos públicos. Razones que fueron el desencadenante de la crisis que hoy atraviesa el país boricua.

Ante esto, la presión de las autoridades federales de los Estados Unidos contra Ricardo Rosselló es muy fuerte ya que días antes que se publicara la conversación en Telegram se arrestó a diversos funcionarios acusados de corrupción, pues se presume que habrían desviado 15 millones de dólares que el gobierno federal habría destinado como presupuesto para Puerto Rico tras el paso del huracán María en 2017 que golpeó con particular dureza a esta isla caribeña.





Tras el escándalo, Ricardo Rosselló habría pedido disculpas públicas al pueblo, pero estas al parecer molestaron más a la población: “Ese chat se utilizaba para liberar tensiones de días de 18 horas… pero por supuesto nada de esto justifica las palabras que he descrito”, para agregar: “Reconozco el reto que tengo ante mí por las controversias recientes… creo es posible restaurar la confianza y que podremos, luego de este procesos doloroso y penoso, lograr la reconciliación”.