Courteney Cox presume su físico al mostrarse en bikini a los 55 años [VIDEO]

Courteney Cox, la recordada Monica Geller de la serie de los 90 «F·R·I·E·N·D·S», sorprendió al publicar en Instagram, un video luciendo su bien conservada figura a los 55 años de edad.

En el mencionado video -realizado en cámara lenta y hacia atrás- la actriz comparte una reflexión citando la letra de la canción “Work It” de la rapera y compositora estadounidense, Missy Elliott.

“Así que finalmente entiendo lo que Missy Elliott quiso decir… sólo me llevó diez años”.

La referencia apunta al verso: “I put my thing down, flip it and reverse it…”, cuya traducción más próxima sería “colocó eso debajo, lo volteo y lo revierto”.

Según se entiende, Courteney Cox estaría expiando las malas decisiones que tomó para intentar mantenerse joven, que la llevaron a abusar del Botox y los rellenos faciales.

“Creo que envejecer es difícil en general. Pero Hollywood lo hace más difícil […] Crecí pensando que la apariencia era lo más importante y eso es un poco triste porque me metí en problemas”, explicó la actriz en una entrevista para la revista New Beauty, en junio del 2017.

Ahora, la actriz –que protagonizó en 2015 la serie Cougar Town- parece aceptar su edad y hasta divertirse a su costa, como lo hizo al publicar una fotografía utilizando la famosa aplicación móvil FaceApp, que mostró de forma realista como se vería de anciana.

Mientras tanto, su publicación de Instagram ha obtenido muy buena acogida en las primeras 16 horas de ser publicada, recibiendo 1,812,681 de Likes y 9,112 comentarios, incluyendo las de otras actrices y celebridades como Sarah Paulson, protagonista de la aclamada serie “American Horror Story”; y Kaley Cuoco, conocida por el papel de Penny en la comedia “The Big Bang Theory”.