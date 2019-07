Guty Carrera envía carta notarial a la modelo Jenny Kume

Guty Carrera le envió una carta notarial a Jenny Kume por afirmar que tuvo encuentros íntimos con él en más de una ocasión. Así lo confirmó Daniel Raa, abogado del exchico reality.

"Guty dijo en el programa que nunca tuvieron los encuentros que ella afirma. Si no presenta las pruebas se trataría de calumnia y difamación", señaló el letrado.

PUEDES VER: Spheffany Loza cuestionó a Guty Carrera por revelar intimidades de su hermana

Como se recuerda, la modelo aseguró que estuvo con el hijo de Edith Tapia en un hotel de San Miguel. Además, hace poco, ella se presentó en el programa de Carlos Cacho y dijo que también se reunieron en Miraflores.

Al ser consultado sobre este tema, Guty Carrera confirmó el envío de la carta notarial e indicó que no permitirá que nadie perjudique su imagen. “No vamos a permitir que se diga cualquier cosa sobre mi. Que hablen con pruebas”, indicó al diario El Popular.

Además, minimizó la serie de críticas que ha recibido por parte de Jazmín Pinedo, quien lo tildó de “hipócrita”. “¿Se supone que su opinión me importa?. Si puede probarlo, bien por ella. De lo contrario ya veremos. Además, no se trata de ir por ahí soltando lo que sea amparándose en que se ejerce la libertad de opinión, porque también existe una intencionalidad detrás”, aseveró.

Finalmente, el modelo dejó en claro que no le da importancia a los comentarios negativos que hacen algunos peruanos en su contra. “Lo tomo de quien viene por lo que me da risa que hablen y hablen sin saber. Ese es su problema. El mio es evitar que se digan cosas falsas sobre mi, en eso no doy tregua”, refirió.

Jenny Kume critica a Guty Carrera por participar en “El valor de la verdad”

La modelo Jenny Kume aseguró que Guty Carrera se presentó en “El valor de la verdad” porque no le estaba yendo muy bien en su carrera como actor en México. “Si me va bien en algún lugar, no regresaría. Pienso que la suerte no le acompañó, quizá ahora necesita platita y tiene que ‘recursearse’”, señaló.

Guty Carrera en “El valor de la verdad”

El modelo Guty Carrera se presentó en “El valor de la verdad”, donde reveló secretos sobre su vida íntima.