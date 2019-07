Magaly Medina: niña se declara su fan y periodista le hace incómodo pedido

La presentadora Magaly Medina causó revuelo con su presencia en la Feria Internacional del Libro (FIL), donde publicitó su trabajo “¡Hola, guapa!". La periodista pasó un momento anecdótico con una niña que asistió al evento y que le confesó que la ve desde los 3 años de edad en la pantalla chica.

“Hola Magaly, te veo en la televisión desde que tenía tres años, me acuerdo cuando tenías la vieja canción de la ‘Urraca’ (...) La cantaba y hasta ahora te veo.¿Qué le dirías a los niños que te ven?”, preguntó la menor frente a la atenta mirada de la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Evidentemente avergonzada, Magaly Medina observó a la menor y con obvia sorpresa sugirió que los niños deberían dedicarse a ver otro tipo de contenido, porque “Magaly TV, la firme” es para mayores de 18 años.

“Le recomendaría que no me vean (risas) porque a esa hora hay que dormir (...) Además, yo soy un producto apto para mayores de 18 años, no sé que podrías aprender de mí, ¡qué vergüenza!, ¿qué puede aprender una niña de esa edad de mí?”, contestó Magaly Medina sumamente avergonzada.

“¿Pero qué le puedo decir a los chicos? Que lean, en vez de ver televisión, traten de leer, ahora hay libros digitales. Mis grandes sueños los encontré en las páginas de los libros”, acotó.

Como se recuerda, en la edición 24 de la Feria Internacional del Libro (FIL) se presentan los escritores peruanos: Mario Vargas Llosa, Beto Ortiz, Jaime Bayly, Lorena Álvarez, Ricardo Morán, Cristhian Briceño, Richard Parra, entre otros.

Magaly Medina se ha convertido en una ‘influencer’ en Instagram

La periodista de espectáculos retomó a la televisión en inicios del 2019. Ella incorporó a su programa el uso de las redes sociales, siendo Instagram la plataforma principal.

Magaly Medina ha contratado a un equipo para poder crear contenidos en Instagram. Ella es contactada por marcas para poder presentar productos en las redes sociales.

También ha mostrado una serie de videos en los que podemos verla cocinando, realizando deporte y dando consejos a sus seguidores.

“Hola, guapa”, el libro de Magaly Medina

La periodista de espectáculos escribe en su libro las experiencias que tuvo lejos de la televisión para poder superar la depresión y otros pasajes de su vida.

Ella pidió a todas las mujeres que se miren en el espejo y se vean guapas.

“Hola, guapa” es el segundo libro que publica la periodista de espectáculos. Magaly Medina fue contactada por una editorial para que contara su experiencia tras slair de la cárcel.

Recordemos que ella estuvo detrás de las rejas tras presentar un informe sobre una presunta irregularidad en el actuar del futbolista Paolo Guerrero durante su concentración con la selección.

Magaly Medina cayó en depresión durante su estadía en la cárcel

La periodista Magaly Medina comentó en su primer libro que su salud se vio afectada cuando la internaron dentro de un penal.

Esto provocó que reciba apoyo médico para recuperar su estado de salud.