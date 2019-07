Fabio Agostini anuncia que se va del Perú y retorna a España

Fabio Agostini confirmó que regresará a su natal España luego de radicar durante cinco años en el Perú. El chico reality explicó que tomó esta decisión porque extraña estar al lado de sus seres queridos, quienes permanecen en el país Europeo.

Sin embargo, el popular ‘Galáctico’ aseguró que no tendría problemas en regresar el Perú si recibe alguna propuesta laboral que le pueda interesar.

“Es cierto que me voy. Estuve en Perú por trabajo, pero si me llaman de nuevo y me ofrecen algo mejor, regreso. Llevo 5 años viviendo en Lima, ya conozco todo el Perú entero, pero extraño mi tierra y a mi familia”, manifestó el exintegrante de “Esto es Guerra” en una entrevista para el diario Trome.

Al enterarse de esta noticia, una de las personas que se pronunció fue el argentino Facundo González, quien le dedicó un conmovedor mensaje de despedida al español por medio de sus redes sociales.

“Más que un amigo, un hermano. Hasta pronto, cabeza!”, escribió el ‘Wacho’ en Instagram, al lado de una fotografía donde aparece acompañado por el ‘Galáctico’.

Por otro lado, se refirió a su situación sentimental al indicar que por el momento prefiera mantenerse soltero. “No quiero tener ninguna relación amorosa”, precisó.

Fabio Agostini comparte imágenes de su viaje a España

Fabio Agostini publicó por medio de sus historias de Instagram una serie de videos en el aeropuerto antes de partir rumbo a España.

¿En qué realitys participó Fabio Agostini?

Durante su estadía en nuestro país, Fabio Agostini ingresó a “Combate”. Más tarde, formó parte del reality “Esto es Guerra”, donde generó polémica en más de una ocasión debido a sus fuertes enfrentamientos con sus compañeros.

Romances de Fabio Agostini

El español Fabio Agostini dio mucho qué hablar en nuestro país por los romances que mantuvo con personajes como la ecuatoriana Ámbar Montenegro y la cantante peruana Mayra Goñi.