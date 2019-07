Carlos Villagrán dio a conocer la última conversación que tuvo con don Ramón antes de su deceso [VIDEO]

Ramón Valdés, quien se hiciera mundialmente conocido por interpretar a Don Ramón en la aclamada serie “El Chavo del 8”, falleció de forma prematura por un cáncer de estómago, en agosto de 1988. Uno de quienes más sufrió esta pérdida fue Carlos Villagrán (Quico), quien hace poco dio a conocer detalles de la última conversación que tuvo con el popular ‘monchito’.

En una entrevista realizada en “Hay que ver”, el actor que tantas veces personificó a Quico contó detalles de la conversación que mantuvo Ramón Valdés mientras este se encontraba hospitalizado recibiendo tratamientos para el cáncer que se encontraba en etapa terminal, Villagrán reveló la gran amistad, casi de hermanos que mantenía con Don Ramón dentro como detrás de cámaras, la misma que les permitió hacer algunas bromas a pesar del difícil momento.

“Yo fui a despedirme de él al hospital porque me tenía que ir de gira a Bolivia. Estábamos charlando, empecé a llorar y me dijo ‘ya, ya, no llores cachetón, es más, allá te espero’. Y yo le contesté ‘¿en el cielo?’. Y me respondió ‘no te hagas el tonto, allá abajo’. ¡No perdía el sentido del humor nunca!”.

Don Ramón y un hábito mortal

Ramón Valdés fue diagnosticado de cáncer al estómago en 1980, sin embargo, su afición al tabaco hizo que su situación se complicara aún más, al punto que fue sometido a una operación en dicho órgano en 1985, pero esta no tuvo éxito ya que la enfermedad había hecho metástasis en la médula espinal. Los médicos lo desahuciaron, desde entonces y por tres años más, “Don Ramón” solo recibiría cuidados paliativos hasta su fallecimiento el 9 de agosto de 1988 a los 64 años de edad.

La bonita amistad entre Don Ramón y Quico

Carlos Villagarán aseguró que Ramón Valdés, como acto de solidaridad, decide dejar el programa de Chespirito cuando se entera del despido de su amigo, ya que ambos actores habían entrado en un conflicto que se extendió incluso después del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños en 2014.

“Cuando a mí me sacan de El chavo del 8, él también se va del programa por solidaridad. Aprendí mucho de él, era un gran humorista. Después de El chavo, yo me lo llevé a Venezuela a hacer un show, que se llamó Federrico. Al poco tiempo, hicimos ¡Ah, qué Kiko!, que fue el último programa en el que trabajó antes de su muerte”.

Perú, el último de Don Ramón

A pesar de que ya había sido desahuciado por el cáncer al estómago que lo aquejaba, del dolor intenso que sufría producto de la metástasis, Ramón Valdés siguió trabajando y viajando con su circo, su última visita fue al Perú poco tiempo antes de fallecer.

En su visita, Don Ramón también realizó un comercial para una reconocida marca de turrones, luego regresaría a su México querido para seguir su tratamiento, pero a inicios de agosto su cuerpo no aguantó más.

Hijo de Don Ramón le rendirán homenaje

Asimismo, el popular Quico contó que, inclusive tras la muerte de Ramón Valdés mantuvo contacto con los hijos del popular Don Ramón, quienes tienen planeado realizar un homenaje a la memoria de su padre: “Fue mi mejor amigo. Lo recuerdo mucho. Tengo contacto con sus hijos, que me contaron que están trabajando en un homenaje. Yo hice un vídeo en el que cuento cómo fue nuestra relación y junto a otros testimonios están reconstruyendo lo que fue la vida de Don Ramón”.

El Chavo del 8 ha sido quizás la serie más entrañable en habla hispana, ha marcado a un sin número de generaciones desde la emisión de su primer episodio a punta de humor, nostalgia y personajes entrañables, los más importantes el propio Chavo interpretado por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, Don Ramón de Ramón Valdés y Carlos Villagrán que personificó a Quico.

El misterio detrás de la muerte de Don Ramón

Un hecho que llamó la atención fue que antes de su muerte grabó un episodio para el Chavo del 8 en el que ingresaba a un cajón como parte de su funeral.

Las causas de su muerte siguen siendo sospechosas, ya que muchos dudan que él murió producto del cáncer al pulmón.

Quico revela detalles de su pleito con ‘Chespirito’

Carlos Villagrán alcanzó la fama mundial tras personificar al entrañable Quico. Sin embargo, la abrupta salida del ‘cachetón’ de “El Chavo del 8” evidenció el pleito entre ambas personalidades. Casi 40 años después de la emisión del último capitulo de la aclamada serie mexicana, el hijo de doña Florinda decidió romper su silencio y revelar los motivos reales que lo distanció en todo sentido de Roberto Gómez Bolaños.

“El programa tenía una popularidad total y absoluta. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadores. Pero el 70% de las preguntas eran para ‘Kiko’, porque estaba de moda”, reveló Carlos Villagrán.

Y agregó que esto comenzó a minar la relación: “se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico”

El detonante de la ruptura Quico-Chespirito

De acuerdo a declaraciones de Carlos Villagrán, todo se vino en picada tras la gira a Chile de 1977, cuando ‘Chespirito’ le comentó que por “déficit de los registros de los personajes” se veía obligado a reducirle el sueldo: “Le pregunté: ‘¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más’. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más. Entonces le dije que me salía del programa”.