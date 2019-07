Esposa de Christian Cueva lo defiende de usuario que lo insulta en Instagram [FOTOS]

Christian Cueva se volvió noticia luego que se le viera orinando en estado de ebriedad al asistir a una fiesta. Su esposa, Pamela López, ha sido víctima de los ataques de algunos usuarios en Instagram quienes le recriminaron por la actitud poco profesional mostrada por el jugador de la Selección Peruana.

En la conocida red social, Pamela López no dejó pasar la ocasión para celebrar un aniversario más al lado de Christian Cueva, en cuya publicación se leía “Feliz 20 mi amor... en las buenas y en las no tan buenas, fortaleciéndonos en DIOS! TE AMO”.

La respuesta de Pamela López

Las imágenes mostraban la unión de la pareja, la cual le valió muchos comentarios de apoyo y likes, pero apareció un seguidor que le recriminó a la esposa de Christian Cueva el comportamiento de este, en relación a las imágenes donde se ve al futbolista orinando en la calle.

El usuario josepantonio13 escribió “Controla a tu piraña que no se orine en la calle pues”. El comentario no cayó nada bien a Pamela López que no dudó ni un minuto en salir en defensa de su esposo con una contundente respuesta: “Controla tu incontinencia verbal y tu cerebro para que escribas tu opinión donde debes, no en mi cuenta. Gracias”.

Christian Cueva se convierte en padre

Todo esto ha sucedido a solo unos días que Christian Cueva se convirtiera en padre de Gianna Pamela, quien solo tenía 6 meses y medio al momento de nacer.