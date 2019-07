¿Angelina Jolie y Brad Pitt nuevamente en guerra? [VIDEO]

A pesar de que todo parecía haber vuelto a la calma entre Angelina Jolie y Brad Pitt, la expareja estaría a punto de iniciar un nuevo enfrentamiento por un peculiar motivo.

Tras darse a conocer que la actriz decidió permitir que Brad Pitt pase tiempo con sus hijos durante el verano; se reveló que podría estallar una nueva guerra mediática por una propiedad.

Según el portal Radar Online, la protagonista de “Maléfica” ha puesto la mira en el Chateau Miraval, una propiedad francesa que compró con Brad Pitt. En dicho lugar, los actores de Hollywood se casaron. Además, es aquí donde producen su marca de vino.

"Angie ha estado de regreso en Francia recientemente e hizo un peregrinaje hacia el chateu y su lagar (recipiente donde se prensa la uva), que aún comparte con Brad. Hicieron un pacto de caballeros de que lo compartirán ya que (su vino) es una empresa lucrativa, pero cuando Angie regresó a la propiedad se dio cuenta de cuánto la ama y cuánto podría enloquecer a Brad si se la quitara", declaró una fuente al citado medio.

De acuerdo a lo mencionado por esta misma fuente, Brad Pitt hará todo lo posible para impedir que Angelina Jolie se quede con el Chateau.

“Brad ama ese lugar y está muy orgulloso de su estatus como enólogo y sabe que Angelina probablemente sólo lo vendería, o peor, lo demolería sólo por ser rencorosa. Él peleará hasta el final para asegurarse de mantener su Chateau”, precisó.





Angelina Jolie y Brad Pitt en tregua por sus hijos

que Brad Pitt cuide a sus hijos mientras ella se ocupa de las grabaciones de su nueva película “Those Who Wish Me Dead”









Angelina Jolie y Brad Pitt en guerra por custodia de sus hijos

Recordemos que Brad Pitt y Angelina Jolie se encuentran enfrentados por la custodia de sus hijos desde el 2016 cuando se hizo oficial su separación. Según apuntaron diversos medios internacionales, una supuesta agresividad y el presunto abuso de alcohol por parte de Pitt habrían afectado la relación de este con sus hijos.