Yalitza Aparicio respondió de esta manera a quienes la critican por irse de México

Actriz se pronunció ante polémica. La fama de Yalitza Aparicio le ha traído grandes oportunidades como también problemas. La actriz mexicana respondió a sus detractores que la acusan de intentar radicar en otro país luego de alcanzar el éxito en la película Roma, galardonada en los Premios Oscar.

Estos rumores se originaron cuando el productor de teatro Pedro Torres aseguró que buscó a la actriz durante tres meses, pero no obtuvo respuesta alguna de ella.

Yalitza Aparicio enfrentó las críticas con un rotundo mensaje sobre su amor por México y las producciones de teatro y cine que se realizan en el país. Además, aseguró que no tiene la intención de migrar para crecer en su carrera artística.

“He estado en México, sólo me fui a estudiar; nadie se opone a aprender nuevas cosas, mientras salen oportunidades. No me quiero ir a ningún lado, aquí estoy”, explicó Aparicio.

También la actriz afirmó que lee lo que la gente comenta sobre ella en redes sociales y les pidió que no juzguen sin tener un contexto bien informado de las situación real que vive.

“Intento aprender que cada quien piensa diferente, pero nunca he sido de las personas que, si te ofenden, agache la cabeza; estos meses he tratado de demostrarle a la gente que si se esfuerza, pueden hacer las cosas, pero no ofendo a quienes no piensan lo mismo que yo, porque sería otra forma de agresión, por eso me gustaría que nos informemos antes de juzgar”, sentenció.





Cabe resaltar que Yalitza Aparicio es la nueva vocera de la campaña Cero Violencia Contra las Mujeres, organizado por las autoridades de Guanajuato International Film Festival (GIFF), dirigido a quienes necesitan información sobre sus derechos y dónde buscar apoyo.

Yalitza Aparicio en contra del machismo

Asimismo, Yalitza Aparicio se mostró en contra de cualquier tipo de violencia como de machismo, del cual opinó que: “evitemos expresiones que suenen machistas, y que nos unamos para apoyar a nuestras hijas, hermanas, madres y esposas, porque todas merecen respeto”

La actriz destacó que para esto también es importante la participación de los medios de comunicación para promover una cultura de respeto, tolerancia, resaltando que en su caso particular ha hecho uso de su reciente fama para generar un cambio, inspirando a las mujeres de todos los estratos sociales.

Roma: el trampolín de Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio saltó a la fama con la película de 2018, Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón. Aparicio no había tenido experiencia previa en la actuación, pero su naturalidad para este arte fue aprovechada por el director mexicano para el film que fue estrenado en la plataforma Netflix. La actriz azteca ganó un Hollywood Film Awards como nueva actriz y estuvo nominada al Óscar en la categoría de mejor actriz.