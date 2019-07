Marisol: “Mis canciones no denigran a los hombres”

Luego que Tony Rosado fuera acusado de incitar la violencia contra la mujer por las palabras y actitudes en sus conciertos, a través de las redes sociales se organizó un evento contra la cantante Marisol llamado “Marcha para que Marisol deje de denigrar a los hombres”.

Al enterarse de esto, la ‘Faraona de la cumbia’ decidió aseguró que sus temas no buscan denigrar a los hombres sino motivar a las mujeres a que se respeten.

“Mis canciones no denigran al hombre en ningún momento, incentivan a las mujeres a defenderse, a no humillarse, a no soportar, a trabajar. Ese es mi show. Yo no le falta el respeto en el escarnio a nadie, no hablo palabras soeces en el escenario", declaró Marisol en una entrevista para Radio Capital.

Además, hizo énfasis en que al igual que a comparación de sus canciones, los temas de reggaeton contienen expresiones mucho más fuertes. “No soy la única cantante que tiene unas palabras así, si eso fuera cierto ‘Paquita la del barrio’ estaría en la cárcel, todos los reggaetoneros que faltan el respeto demasiado fuerte también estarían presos, imagínate todos los de la cumbia estaríamos presos, porque han grabado canciones como ‘Ojalá que te mueras o mátala (…)”, manifestó.

Marisol precisó que hay muchos hombres que bailan al ritmo de sus canciones, por lo que no considera que estas los denigren. "En mi caso decir ‘30 segundos’, ‘Escobita’, ‘Canalla’, eso no quiere decir denigrar al hombre, con eso no lo estoy insultando. Cuántos hombres bailan mis canciones, cuántos van a los conciertos, cuántos hombre bailan mis canciones. Ahora que digan que incita a la violencia hacia los hombres, es totalmente falso”, refirió.

La intérprete indicó que hay buenos y malos hombres y que estos últimos son los que se sienten afectados y por eso buscan atacarla. “Hay hombres que valen la pena, al que le caiga el guante que se lo chante. Yo canto mis vivencias, lo que creo que muchas mujeres pasan en nuestro país, en el mundo. Yo no odio a los hombres, no podría odiar a los hombres jamás. Tengo dos preciosos hijos varones, trabajo con músicos”, señaló.

Marisol se pronuncia sobre actitudes de Tony Rosado

Marisol afirmó que el cantante Tony Rosado no es una mala persona pues lo conoce bien. Sin embargo, señaló que “no está de acuerdo” con las actitudes del ‘Ruiseñor de la cumbia’ en sus conciertos ya que "un buen artista que tiene mucho por dar en la música”.