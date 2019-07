“EVDLV”: conoce la pregunta evadida por Leonard León

Leonard León fue el invitado de la más reciente edición de “El valor de la verdad”, donde sorprendió a propios y extraños al revelar detalles desconocidos de su vida privada.

El cantante de cumbia respondió a 15 preguntas que se le formularon; sin embargo, hubo una interrogante que logró evadir gracias al botón rojo.

Cuando apenas iniciaba la transmisión de “El Valor de la verdad”, Beto Ortiz mencionó la primera pregunta: “¿Le jalaste el cabello y pateaste a tu hermana”. Apenas se oyó esta interrogante, el abogado de Leonard León presionó el botón para evitar que la expareja de Karla Tarazona pudiera responder.

Al presenciar este hecho, Beto Ortiz se mostró bastante sorprendido, ya que era la primera vez que se usaba este salvavidas en la pregunta uno.

El abogado de Leonard León explicó que hizo que el cumbiambero no conteste a la pregunta para guardar la reserva del caso y dejar que el tema legal lo resuelva el Ministerio Público. “La verdad es que esto ya es un tema que está judicializado en el Ministerio Público con la Fiscalía Provincia de Familia en Chiclayo. Debemos mantener la reserva del caso porque se resolverá dentro del Ministerio Público, prefiero que se resuelva ahí”, señaló.

Hermana de Leonard León denuncia al cantante

Vanessa León, hermana de Leonard León, presentó una denuncia contra el cantante de cumbia, al asegurar que este la pateó y le jaló el cabello durante una reunión familiar.

“Me pegó en la pierna izquierda y todo ya está con médico legista. Me dijo que no soy su hermana, que soy una basura, que me odia, que no somos iguales y que yo soy una recogida y que no debería estar en mi casa, en la casa de mi mamá. Yo voy a ir más allá del fondo y esto va hasta lo último”, afirmó la hermana del artista.

Leonard León afirma que es agresivo con las mujeres

El cantante de cumbia confesó considerarse una persona violenta con las mujeres, pero aclarando que solo con agresiones verbales, más no físicas. “Las he insultado, he llegado a decirle palabras feas, soeces, lisuras”, confesó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.