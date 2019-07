Sonya Smith revela si tiene una relación con Orlando Fundichely

Tras el fin de la relación de Orlando Fundichely y Karina Rivera, el actor fue involucrado con la actriz Sonya Smith. A través de un video en Instagram, la pareja de actores se mostró muy cercana, incluso, él colocó su cabeza en el hombro de ella.

Pero la misma actriz desmintió los rumores, Sonya Smith aclaró qué tipo de relación tiene con Orlando Fundichely. Según anunció el actor, se encuentra trabajando en el extranjero un nuevo proyecto, por lo que este sería el motivo que conecta a los intérpretes.

"El señor Fundichely y yo estamos trabajando en un piloto para una serie de Internet llamada "Miami Task Force", somos los protagonistas. Es simplemente un compañero de trabajo y agradecería que no estén inventando cosas que no son. Yo soy una persona muy serie y reservada en mis cosas personales", expresó.

Además, defendió a la familia del cubano que puede ser víctima de las especulaciones. “Es muy feo, porque lo ponen a él como una persona que no respeta. A mí en una situación que no existe. Además, están hiriendo a terceras personas. No existe ningún tipo de relación más que de trabajo”, finalizó Sonya Smith.