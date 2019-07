Madre de George Forsyth emitió fuerte declaración sobre denuncia de Vanessa Terkes

Le dio su respaldo. Luego de la controversia que se generó tras la denuncia que entabló Vanessa Terkes contra su aún esposo George Forsyth por maltrato psicológico, diversos personajes se han pronunciaron al respecto. Sin embargo, quien se mantuvo al margen del caso y ahora se atrevió a declarar fue María Sommer, madre del alcalde de La Victoria.

La progenitora del burgomaestre declaró al programa “Domingo al día”, donde reveló que piensa acerca de que se haya difundido información sobre la demanda que levantó la actriz peruana contra su hijo.

Según comentó, todo lo relacionado a la mencionada denuncia debe tratarse en estricto privado y no ventilarse frente a los medios. “Somos gente y esas cosas no se hablan en público, se hacen calladamente y normalmente. Hay cosas en la vida que dan palo, pero se sigue adelante. Cosas personales no hablo”, manifestó para el programa de América TV.

En otro momento, la madre de George Forsyth confesó que teme por su hijo debido a los peligros que este corre por su trabajo como alcalde. “Vivo con eso todos los días y le ruego a Dios que nada le pase. Tengo mucha fe a una persona que hace bien, no le pueden hacer daño. No entiendo. Me cuesta entenderlo. Es una angustia que vivimos los padres todos los días, pero vamos para adelante”, señaló María Sommer.

Por otro lado, George Forsyth aseguró que confía en la justicia peruana, la cual dará el dictamen final del proceso judicial que tiene con Vanessa Terkes.

“El que calla, respeta. y respeta los procesos como debe de ser. (...) Ya será un juez o jueza que decida si es cierto o no (lo que se dice de mí). Ya la justicia verá y tomará la decisión. Vamos a ver, esto recién comienza”, refirió.

Vanessa Terkes hace curioso pedido a Ricardo Gareca

Luego del triunfo de Perú ante Chile por las semifinales de la Copa América, la actriz Vanessa Terkes envió a través de su cuenta de Instagram una peculiar publicación dirigida a Ricardo Gareca, el director técnico de la selección peruana. “Gareca, dirige mi vida amorosa, por favor”, fue el mensaje que compartió la artista.

Abogada de Vanessa Terkes habló sobre George Forsyth

Clementina Carrasco, la defensora de la actriz Vanessa Terkes, le respondió a George Forsyth, quien dijo que considera ‘improbable’ que la denuncia de su aún esposa por violencia familiar tenga sustento. “Todos los denunciados por violencia familiar, en cualquiera de las modalidades, dicen lo mismo, nunca van a reconocer. Es igual a todas aquellas personas que incurren en un delito y dicen ser inocentes. Solo los operadores de justicia tendrán que resolver”, declaró la abogada hace una semana.