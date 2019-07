Actor pakistaní Mohsin Abbas denunciado por torturar a su esposa embarazada [FOTOS]

Fatema Sohail, esposa del famoso actor y cantante pakistaní Mohsin Abbas Haider denunció que fue víctima de violencia doméstica en repetidas ocasiones, incluso estando embarazada.

En un extenso post de Facebook -publicado el pasado sábado 20 de julio- Fatema Sohail relató que la primera agresión se produjo el 26 de noviembre del 2018.

“Cuando lo confronté, en lugar de avergonzarse comenzó a golpearme. ¡Yo estaba embarazada en ese momento! Me jaló del pelo, me arrastró al suelo, me dio varias patadas, me dio un puñetazo en la cara y me tiró a la pared”, relató.

Aun así prefirió callar y continuar con su matrimonio por su hijo, que nació en mayo del 2019. En aquellos días, el actor se hizo presente en el hospital para tomarse fotografías y hacer publicidad. Fatema Sohail al salir de alta se refugió en casa de sus padres.

Sin embargo, el pasado 17 de julio, Fatema Sohail retornó a su casa para pedirle al actor que cumpla con los gastos de manutención, cuando lo encontró en la cama, manteniendo relaciones sexuales con la aspirante a actriz y modelo Nazish Jehangir.

Ante la interrupción Mohsin Abbas Haider se mostró furioso y la volvió a golpear salvajemente. Fatema Sohail adjuntó fotografías de las marcas en su rostro y cuerpo que le dejó su esposo, junto a la constancia de la denuncia policial.

Mohsin Abbas Haider insulta públicamente a su esposa

La publicación de Fatema Sohail se volvió viral, recibió 21 mil reacciones y fue 15 mil veces compartida. Asimismo, entre los 18 mil comentarios que posee, destacó el del propio actor que insultó a su esposa llamándola “feminista barata”.

“Deja de ser una feminista barata y hablemos del tema en casa”, le escribió Mohsin Abbas Haider, para luego borrar su comentario rápidamente.

Otras celebridades apoyan la denuncia contra Mohsin Abbas Haider

Tras la denuncia de Fatema Sohail, los actores pakistaníes Dua Malik y Gohar Rasheed, apoyaron su denuncia relatando que fueron testigos de las agresiones a las que Mohsin Abbas Haider sometió a su esposa.