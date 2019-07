Diana Sánchez recuerda terrible episodio con su expareja Harold Cortez y presenta a su nuevo esposo

La excombatiente Diana Sánchez habló sobre el terrible episodio que atravesó tras el fin de su matrimonio con Harold Cortez, a tan solo cuatro meses de la boda.

Antes de iniciar el duelo de baile con Vania Bludau, Diana Sánchez explicó cómo superó la difícil etapa y contó cómo conoció a su reciente esposo norteamericano.

“Yo lo conocí acá ( su esposo), salí porque había pasado por un proceso muy fuerte, me había encerrado en mi casa, pasé por un momento que en cámara y en mi trabajo no lo quise mostrar, no tienes la mas mínima idea por lo que pasé, gracias a mis amigos que un día salí y conocí a un persona”, contó la exintegrante de Combate.

Cabe recordar que semanas antes de la ruptura, la exchica reality protagonizó una fuerte discusión con su expareja Harold Cortez en la playa de Miraflores. Según la versión de la policía, ella lanzó arañazos al empresario.

Diana Sánchez presentó a su esposo norteamericano

Luego de divorciarse del colombiano, la exchica reality volvió a creer en el amor. Diana Sánchez demostró estar enamorada de su reciente esposo Dan Patrick.

El norteamericano se presentó en el set de “Reinas del show” y habló algunas palabras para su novia en el idioma español. “Diana es una persona hermosa, la amo más”, expresó ante la pregunta Gisela Valcárcel.