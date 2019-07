Daniela Darcourt sorprende con mensaje de agradecimiento a Yahaira Plasencia

Tras un tiempo alejada de los escenarios a causa de una laringitis crónica, Daniela Darcourt reapareció en el aniversario de una conocida discoteca local y le envió un inesperado mensaje a Yahaira Plasencia.

La salsera se mostró muy emocionada por estar en el evento debido a que trabajó allí durante bastante tiempo. “'Vale todo’ es mi casa, he sido parte del staff durante tres años y en mi etapa de bailarina, así que quiero a toda la gente de la comunidad”, expresó.

En otro momento, la artista peruana indicó que se sentía casi completamente recuperada tras operarse las cuerdas vocales.

"Estoy súper bien, feliz, contenta y ya estoy a un 80% mejor. Ya regreso pronto a los escenarios, calculo que en un par de semanas o tres máximo regreso. Vamos a volver con fuerza. Hace poco estuve en Colombia y me dieron la noticia que he ido evolucionando muy bien. Voy a volver con todo y hay Daniela para rato”, señaló.

A pesar de que la intérprete de “Señor mentira” y la popular ‘Reina del totó’ han protagonizado enfrentamientos en diferentes oportunidades, Daniela Darcourt decidió agradecerle a Yahaira Plasencia por el mensaje de apoyo que le envió tras enterarse que estaba enferma.

"Gracias a ella y a toda la gente que me ayudó que no se me baje la autoestima. ¿Si seremos amigas? No pinkys, pero sí llevarnos bien. Son tiempos diferentes”, manifestó la salsera.

Por otro lado, dejó abierta la posibilidad de reunirse con la ‘Reina del totó’ en un mismo escenario, pues como se sabe, ambas formaron parte de la agrupación ‘Son Tentación’. “¿Si compartiremos el mismo escenario? Quien sabe… Quizá Paula (Arias) se encarga de juntar a todas las ‘extentaciones’ y ahí nos ven", declaró Daniela Darcourt.

