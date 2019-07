Las Kardashian exigen millonario contrato para continuar con reality [FOTOS]

La familia Kardashian se ha vuelto una de las más poderosa y ricas en la industria del entretenimiento. Esto en gran medida al manejo estratégico realizado por la matriarca del clan, Kris Jenner, de 63 años.

En 2017, la madre de Kim Kardashian logró cerrar un contrato de 150 millones de dólares por el reality de Keeping Up With the Kardashians.

Ahora, Kris Jenner estaría exigiendo el doble para continuar con el programa por otras cinco temporadas del show.

Según una fuente citada por el tabloide americano Radar Online, la suegra de Kanye West estaría exigiendo más dinero como consecuencia del éxito alcanzado por sus hijas.

Por un lado, está Kim Kardashian –quien se encuentra encaminada en su carrera como abogada y que actualmente desempeña acciones a favor de los derechos humanos de presos condenados a pena de muerte- junto a su esposo, el rapero y diseño Kanye West.

"Kim cree que definitivamente vale mucho más dinero porque está trayendo a muchos nuevos espectadores en este momento", explicó la fuente.

Sus hermanas, Kourtney Kardashian y Kylie Jenner se han convertido en empresarias exitosas. Precisamente, la menor del clan ingresó a la lista de Forbes como la billonaria por esfuerzo propio más joven del mundo.

Asimismo, su hermana Kendall Jenner sigue cosechando éxitos en su carrera como modelo comercial y de alta costura.

También se destaca la enorme atención que enmarca el escándalo de Tristan Thompson, pareja de Khloé Kardashian, que le habría sido infiel con Jordyn Woods, mejor amiga de su hermana Kylie Jenner.