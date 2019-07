Hija de Beyoncé y Jay-Z debuta como cantante en disco de “El Rey León”

Beyoncé ha estrenando nuevo album “The Lion King: The Gift” y no solo eso, porque otra de las novedades de su más reciente producción es el debut como cantante de la hija de siete años de la esposa del rapero Jay-Z, Blue Ivy Carter, quien aparece en el tema “Brown Skin Girl”.

El disco está inspirado en la nueva versión del clásico de Disney “El Rey León”, y la versión de “Brown Skin Girl” en la que aparece la hija de Beyoncé es un llamado a las personas a aceptarse con son, sin diferencias al color de la piel.

El mensaje de unión de la hija de Beyoncé

La letra que interpreta la joven Bluy Ivy Carter dice: “Brown skin girl. Your skin just like pearls. The best thing in the world. Never trade you for anybody else” (Chica de piel morena. Tu piel como las perlas. La mejor del mundo. No te cambiaría por nadie). En este tema también se escuchan las voces de Beyoncé, Wizkid y St. Jhn.

De más está decir que la participación de la hija de Beyoncé en una de las canciones de su más reciente disco ha sido todo un furor en las redes sociales, donde los internautas han elogiado la gran calidad vocal de Blue Ivy Carter, así como el mensaje que transmite en su participación.

Beyoncé se inspira en el “Rey León”

“The Lion King: The Gift” es la más reciente producción de la diva del pop Beyoncé; el disco está conformado de 14 canciones cuyo lanzamiento se llevó a cabo el pasado 19 de julio. A esto, la cantante confesó que la producción es “una carta de amor a África” a modo de homenaje a la cultura que el continente negro le ha legado al mundo.

El disco está inspirado en el clásico animado de Disney “El Rey León”, pero no solo ello, dado que Beyoncé hace el doblaje en inglés de esta película dando vida a Nala, quien será la futura esposa de Zimba.