Vargas Llosa: En política hay que votar por el “mal menor”

América Latina en debate. El premio nobel se presentó junto a Andrés Oppenheimer, Carlos Alberto Montaner y Rosa María Palacios en la mesa de reflexión sobre “El futuro del Perú y de América Latina”, en el primer día de la FIL 2019.

Los presidentes del Perú en prisión y el caso Odebrecht, la terrible crisis en Venezuela, la reelección de Evo Morales en Bolivia, los avatares del macrismo en Argentina, fueron algunos de los temas que analizaron Mario Vargas Llosa, Andrés Oppenheimer y Carlos Alberto Montaner en el conversatorio “El futuro del Perú y de América Latina”, diálogo moderado por Rosa María Palacios, en la Feria Internacional del Libro 2019.

Vargas Llosa se refirió a los presidentes peruanos que apoyó y que actualmente se encuentran en prisión. “Yo recomendé a todos los presidentes que hoy son acusados de ladrones”, dijo en un auditorio abarrotado. “En política hay que elegir al mal menor. (Alejandro) Toledo parecía representar la democracia y la libertad, la Marcha de los 4 Suyos fue algo hermoso. En ese momento había que salir del fujimorismo, era la prioridad”. “También había que elegir entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, parecía imposible que Humala fuera a robar. (Pedro Pablo) Kuczynski fue un presidente catastrófico, pero Keiko era la representante de una dictadura; en ese momento, los peores enemigos del Perú eran los representantes de la dictadura”, sostuvo.

Para Vargas Llosa hay un aspecto positivo. “Esos ladrones están siendo juzgados por fiscales honestos y jueces honestos. Estamos mejor que cuando estaba la dictadura fujimorista”.

“Un gran servicio”

El nobel de Literatura también analizó el caso Venezuela. “La dictadura en Venezuela va a caer. Sorprende que la dictadura siga ahí. La explicación es que hay una cúpula militar con un ejército que se corrompió con Hugo Chávez... Eso explica la resistencia de esa cúpula”.

El autor de Conversación en La Catedral sorprendió al afirmar que Venezuela ha prestado un “gran servicio” al continente. “Los venezolanos –no lo olvidemos– votaron en varias elecciones libres a favor de Chávez, de la dictadura, del hombre fuerte, del populismo, y lo han pagado terrible, amargamente. Y sin quererlo ni saberlo han prestado un gran servicio a América Latina”.

Prosiguió: “¿Quién puede creer ahora que ese país potencialmente tan rico, que está en las condiciones más misérrimas, pudiera ser un modelo para sacarnos del subdesarrollo, para implantar la justicia social, para crear igualdad de oportunidades, quién pudiera creerlo? Hay que ser fanático o estar completamente cegado por la ideología para creerlo”.

“La lección que nos ha prestado Venezuela, sacrificándose de esa manera terrible, ha sido enormemente favorable a la democracia”. Para el escritor, la democracia en América Latina “es más fuerte de lo que era hace muchos años, a pesar del populismo, en gran parte por la catástrofe que vivió Venezuela”.

El periodista Andrés Oppenheimer atinó a decir al respecto que no era optimista “como Mario, porque ya se está construyendo el mito de que Venezuela es víctima del imperialismo”.

Vargas Llosa también habló de Argentina y defendió a Mauricio Macri, aunque cuestionó que no hiciera reformas radicales y optara por la gradualidad. “Eso ha mermado la popularidad de Macri que es alguien que sabe qué hacer pero no lo hizo para no exigir más sacrificios a los argentinos. Sería un desastre que vuelva Cristina”, señaló. ❖

Frases de MVLl

“La educación es un instrumento para la igualdad de oportunidades. Mientras el estatus social garantice privilegios, la democracia será imperfecta. La educación pública debe ser de calidad”.

“El populismo es una enfermedad que acompaña a la democracia desde el principio, que se manifiesta y se oculta. Pero una democracia corrompida por el populismo es preferible a una dictadura”.

“El pueblo peruano votó por un Parlamento que ha sido un gran desastre para la democracia. Si no aprendió la lección de estos años estaría negado a la racionalidad. Espero que en el futuro elija de manera menos pasional”.